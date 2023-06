Al via gli Stati generali della disabilità: e si parlerà anche di sesso

"Una Pesaro senza barriere architettoniche, che permetta a chiunque di potersi muovere in libertà. Una Pesaro nella quale, quando arriva un turista, alla domanda ’dove posso andare in spiaggia o a rilassarmi’ si può rispondere ’ovunque’": è quello che dicono Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale, e Maruska Palazzi, garante per i servizi delle persone con disabilità, alla presentazione della seconda edizione degli Stati Generali dell’accessibilità pesarese, che si terranno al Centro Arti Visive Pescheria il 9 e 10 giugno. Gli incontri cominceranno alle 14 con gli interventi di Perugini e del sindaco Matteo Ricci e con la relazione di Maruska Palazzi, che traccerà il punto delle istanze raccolte nei suoi due anni, con 1000 domande arrivate ai suoi uffici, le proposte e le progettualità in campo.

"Questa seconda edizione ci è stata imposta dalla grande partecipazione che, per la prima volta nel 2022, si è vista al Centro Pescheria – spiega Marco Perugini –. Questa delega di cui sono investito, in particolare alla realizzazione del Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), mi ha portato ad organizzare questa iniziativa coinvolgente e di condivisione per fare il punto della situazione anche quest’anno. Tanti saranno gli spunti di conversazione che ampliano l’Agenda 2023: si parlerà di Lavoro, Politiche sociali, Educazione, Urbanistica e lavori pubblici, Sport e tempo libero, Turismo e cultura". Si proseguirà, poi, alle 15 con il panel sul tema "Sessualmente abili: aggiornamenti di sessualità e disabilità", con il medio-sessuologo Tullia Venturi e, alle 16, con quello sull’"Approccio ecologico all’inclusione: uno sguardo sulla scuola" insieme ad Alessia Muratori, Federica Sisti ed Elisa Ippoliti, dell’Università degli Studi di Urbino. Alle 17 sarà il momento di Stella Robert Perez, mamma di Mirko Toller e di Alessandra Sartori, autrice del libro "La storia di Mirko", che, assieme a Grazia Zappa, avranno il compito di illustrare il "Mirko Park - Luna Park virtuale inclusivo" di Trento. Sabato 10 giugno, alle 9: Peba: La co-progettazione per una città senza ostacoli", insieme all’ingegnera Elena Bellu, dell’Università Politecnica delle Marche e proseguirà con un altrettanto programma degno di merito e nota: "Ci piacerebbe riuscire ad ottenere il titolo di ’Pesaro città europea dell’accessibilità’ – conclude Maruska Palazzi –. Per me, la possibilità di avere due giornate a disposizione, diventa molto interessante, perché così tutti noi possiamo incontrare quei cittadini che non sono direttamente coinvolti nella disabilità, ma, perché incuriositi, possiamo permettergli di capire cos’è una disabilità, che va oltre la sfera della fisicità e che può rientrare anche negli ambiti di interazioni sociali, di apprendimento, sensoriali". Per info. a [email protected] o telefonare allo 0721.387469.

Alessio Zaffini