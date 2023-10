Al via i lavori di riqualificazione della palestra ’Ciancamerla’

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione funzionale, energetica e sismica della palestra ‘Ciancamerla’ di Calcinelli. "A seguito della rigenerazione e degli standard di sicurezza previsti nel progetto – sottolinea un comunicato del Comune - la struttura diventerà un edificio strategico di classe 4, unico per le sue specificità all’interno del Comune, atto ad accogliere le persone in caso di eventi calamitosi". Per questo intervento il Comune di Colli al Metauro è riuscito ad aggiudicarsi un contributo ministeriale a fondo perduto di 700mila euro, rientrante nel ‘Bando Sport e Periferie’ con la possibilità di ricevere, solo alla conclusione dei lavori, un ulteriore finanziamento di circa 125mila euro, da parte del Gse per l’efficientamento energetico. A queste somme si deve aggiungere l’utilizzo di fondi di bilancio comunale per circa 900mila euro.

