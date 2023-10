Al via i nuovi corsi della Croce Rossa

La Croce Rossa di Urbino è pronta a formare nuovi volontari. Lunedì 23 partirà il prossimo corso di reclutamento del Comitato, aperto a chi abbia compiuto almeno 14 anni, strutturato in 10 incontri, ogni lunedì e mercoledì sera, dalle 21 alle 23 circa. Le lezioni avranno un costo di 25 euro, comprendente anche la tessera associativa, e si svolgeranno nella sede di via Sp9 Feltresca, 9. Per iscriversi bisogna registrarsi sulla piattaforma gaia.cri.it, che reindirizzerà ai corsi attivi, ma in caso di problemi si potrà contattare il comitato urbinate allo 0722 329795 o all’indirizzo e-mail urbino@cri.it. Al termine, i frequentanti saranno sottoposti e un esame finale, che, se superato, li renderà volontari abilitati ai servizi socioassistenziali, tra cui lo sportello sociale in località Sasso, la raccolta e distribuzione alimentare, l’accompagnamento per i servizi sociali del Comune o alle visite mediche, per quanti siano impossibilitati a muoversi, le varie attività effettuate dai giovani, etc.

n. p.