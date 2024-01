Al via il cantiere del Conservatorio. Attivati i lavori per 3,9 milioni: "Presto montata la gru sulla piazza"

La "città cantiere" è ormai attivata in ogni parte. Infatti sono iniziati i lavori anche su Palazzo Olivieri, ovvero il Conservatorio. L’accoppiata composta dalla ditte Bosco-Lancia ha attivato un altro importante intervento volto a riqualificare i contenitori culturali e musicali della città. Stiamo infatti parlando del via ai lavori sul Conservatorio Rossini per complessivi 3,9 milioni di euro. Lavori che dovrebbero essere terminati per gennaio 2025. Inutile elencare tutte le priorità previste dal progetto. A cominciare dalla sistemazione degli interrati, per proseguire con i lavori previsti al primo piano. Con tanto di sistemazione dell’impianto elettrico e di quello di riscaldare tutti i piani dl palazzo.

L’obiettivo è lo spostamento degli uffici dal piano nobile al piano terra. Mentre la biblioteca verrà spostata nello scantinato. In contemporanea verrà predisposto l’impianto di riscaldamento totale del Conservatorio. Dove in realtà c’è la necessità di una serie di macchinari che non sono ancora stati finanziati. Diciamo che l’avvio dei lavori si vedrà quando verrà montata la gru. Entro dieci giorni le due ditte provvederanno a questa necessità con una gru prevista nella piazza del Conservatorio. Evitando anche interferenze e sovrapposizioni con la gru necessaria per realizzare l’attesa scala del Pedrotti. "I provvedimenti del Comune per la viabilità – scrive in una nota l’amministrazione comunale – indicano il restringimento dell’area di circolazione nella piazza antistante il Conservatorio Rossini e la chiusura dell’accesso a via Giordani per chi proviene da via Zacconi.

Per consentire le operazioni sulla viabilità, da ieri, in piazza Olivieri era previsto l’allestimento del cantiere che comporterà un restringimento della stessa piazza del centro storico, come previsto dall’ordinanza. Per consentire l’installazione del ponteggio sul retro dell’edificio del Conservatorio, sarà chiuso al traffico veicolare l’accesso (e il transito e la sosta) a via Giordani per chi proviene da via Zacconi (strada in salita che da via Mazza porta in piazza Don Gaudiano). Il divieto valido fino al 31 dicembre 2024 e previsto dall’ordinanza numero 62, comporta per i residenti di via Sabbatini, Zongo e Barignani, l’accesso esclusivo da via Branca e via Almerici per raggiungere piazza Olivieri (che rimane percorribile come le stesse vie)". Tradotto: difficoltà non secondarie, ma inevitabili in una parte di città già interessata dal cantiere di Palazzo Ricci e da quello della scala del Pedrotti.