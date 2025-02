Al via il censimento contatori dell’acqua

In questi giorni nel territorio comunale di Urbino è in corso un censimento dei contatori dell’acqua. Marche Multiservizi ha ottenuto finanziamenti tramite un Bando Pnrr per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua. Nell’ambito di questo piano di investimenti, si inseriscono delle attività di censimento dei contatori. In questi giorni dunque, sul territorio del Comune, gli operatori di due ditte terze (Hydro Ingegneria e I.A. Consulting srl) che lavorano per conto di Marche Multiservizi, muniti di apposito tesserino, procederanno ai rilievi dei contatori dell’acqua. Da notare che gli addetti non proporranno agli intestatari delle utenze né di sostituire i dispositivi, né tantomeno di firmare documenti, ma si limiteranno a scattare delle fotografie grazie alle quali mappare i contatori.