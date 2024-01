Al via il GiroBacalà. Ma prima, la sfida tra chef

Il baccalà al forno di Franco Polidori dell’associazione culturale La Via della Seta è il vincitore della 13esima disfida dei cuochi amatoriali del BacalàFest (foto). Questa sera, invece, sarà la volta degli chef professionisti, mentre il Girobacalà 2024 inaugura ufficialmente domani. Il premio speciale della giuria tecnica è andato all’unica proposta di stoccafisso, lo "Stocco alla Rossini" cucinato da Angelo Rossini di Monsano (Ancona). Sono stati consegnati anche il premio speciale "Originalità e Fantasia" a Enrico Ambrosini di Saltara e l’altro premio speciale "Tradizione e Territorialità" alle cuoche Beatrice, Donatella, Chiara e Laura della Pro loco di Cartoceto. Premio fuori concorso al giovanissimo Elia Burocchi, del ristorante Cibus di Penna San Giovanni (Macerata).

Questa sera, invece, è la volta dei cuochi professionisti, mentre da domani parte il Girobacalà: un viaggio alla scoperta dei migliori piatti di stoccafisso e baccalà nei ristoranti della provincia. Girovagando da monte a mare fino al 30 marzo, gli appassionati della buona tavola potranno gustare ricette diverse di baccalà o stoccafisso nei ristoranti della provincia al prezzo convenzionato (giorni e menù a scelta degli operatori) di 15 euro per il baccalà e 18 per lo stoccafisso. Ecco l’elenco dei ristoranti che aderiscono al GiroBacalà: Agli Olivi (Cartoceto), Alla Lanterna (Fano), Antico Furlo (Acqualagna), La Braverja, Urbania, Casa Oliva (Bargni di Serrungarina), Civico 14+5 (Apecchio), Monte Nerone da Carletto (Piobbico), Da Rolando (San Costanzo), Fontes (Cagli), La Palomba (Mondavio), La Paglia (Marotta), Piccolo mondo (Mombaroccio), Posta Vecchia (Colli al Metauro), Uldergo (Pesaro), C ibo e vino (Marotta). L’elenco completo (ci sono locali anche fuori provincia) su www.saporiearomi.info e www.confcommerciomarche nord.it

an. mar.