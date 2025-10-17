Al via il Kum! Festival. Attesa per Recalcati

Inizia oggi e si conclude domenica il festival Kum!, ideato e diretto da Massimo Recalcati, incentrato sul tema "Salute. Avere cura". Sarà proprio Recalcati a sigillare la chiusura del Festival con una lectio incentrata sull’umanizzazione delle cure (Auditorium Scavolini, ore 17.45). La giornata conclusiva si apre alle 10 al Cinema Astra con il ritratto della figura del pensatore e attivista politico Ivan Illich, approfondita dal filosofo Rocco Ronchi. Alle 11.15 nella Sala Pallerini di Palazzo Gradari, la psicologa e psicoanalista Chiara Matteini (foto) approfondirà la figura dell’intellettuale e psicoanalista francese Jean-Bertrand Pontalis. La scrittrice Donatella Di Pietrantonio e il critico letterario Massimo Natale saranno protagonisti di un intervento sull’importanza della parola che cura (Cinema Astra, ore 12.30). Alle 15 nella Sala Pallerini di Palazzo Gradari il filosofo Riccardo Panattoni delineerà la figura del fotografo Luigi Ghirri. Don Luigi Epicoco esplorerà il fraintendimento che consiste nel pensare che il benessere coincida con la felicità (Cinema Astra, ore 16.15). Alle 16.30 Palazzo Gradari lo psichiatra e psicoanalista Mario Colucci tratteggerà la figura di Franco Basaglia, ispiratore della Legge 180 del 1978 (che ne prende il nome), che introdusse la revisione degli ospedali psichiatrici in Italia, ripercorrendone l’impegno professionale e politico. Eventi a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria online tramite il sito del Festival, www.kumfestival.it

