Al via il piano per riqualificare Pieve di Cagna

Una delibera di Giunta d’urgenza per l’acquisizione di due unità immobiliari rimuove l’ultima barriera per il piano di riqualificazione di Pieve di Cagna, che assorbirà 10 milioni di euro. Grazie a una variazione di bilancio da 17mila euro, l’amministrazione ha potuto acquistare all’asta le particelle e l’atto è poi stato approvato all’unanimità in Consiglio comunale, assieme al progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento sul borgo.

"Questo è grazie alla capacità esecutiva degli uffici comunali – spiega il sindaco, Maurizio Gambini –. Siccome c’era una bozza della progettazione per Pieve, che prevede una somma molto importante, è stato possibile acquistare questo spazio funzionale quando si è presentata l’occasione. Non credo che riusciremo a completarla tutta noi, neanche con un altro mandato, ma c’è un’idea abbastanza puntuale del progetto complessivo. Avendo però comprato le due unità immobiliari all’asta, a cui si erano presentati altri interessati, potremo intanto realizzare il primo stralcio, che magari potrebbe essere quello che ritengo urgente: il camminamento dal cimitero alla scuola. Se troveremo un bando, anche parziale, che ci permetterà di intervenire, saremo pronti. Abbiamo anche chiesto alla Curia di poter acquisire la casa dell’ex circolo, che pensiamo vada abbattuta per salvaguardare l’area monumentale, quella di maggior pregio. Ne stiamo parlando".

Positivo il parere di Pd e Viva Urbino sull’acquisizione, nonostante i tempi molto stretti dell’operazione, con Mario Rosati che afferma: "Ben venga che ci siano oggi queste progettazioni, anche se si era partiti interpretando male il bando sui borghi uscito a marzo. In questo caso, l’acquisto permette di completare il progetto, che altrimenti sarebbe inficiato nelle possibilità di sviluppo, e gli importi sono bassi, per cui anche l’aver partecipato in prima istanza all’asta credo sia stato opportuno. In altri, come quello della Osca, dove c’erano importi molto più elevati e non solo, maggior attenzione sarebbe stata da valutare. Avendo avuto occasione di visionare il progetto, lo riteniamo valido e centrato per la valorizzazione delle peculiarità di Pieve, perciò sosterremo la delibera. Un suggerimento: dato che il progetto gioca molto sulla valorizzazione ambientale e paesaggistica, forse si potrebbe anticipare qualche azione, magari ripulendo la strada e la sommità del paese, in cui arbusti e piante ostruiscono la visuale sul paesaggio circostante". Nicola Petricca