Al via il primo ’urban game’ nei luoghi della città

Immaginate di prendere un pieghevole in un bar o all’ufficio turistico e ritrovarvi archeologi in una missione che va oltre i confini del tempo, per scovare un tesoro perduto del Duca Federico muovendosi per le strade di Urbino a caccia di indizi, risolvendo enigmi. Da oggi si può fare: è gratis e si tratta del primo ‘Urban Game’ realizzato per Urbino dall’autore di giochi Alessio Spalluto.

"Si intitola ‘Il tesoro perduto dei Montefeltro’ – ci racconta Spalluto – e l’ho ideato come avvicinamento alla prossima Giornata Mondiale del Gioco, che sarà a Urbino a fine mese. Ci si può giocare fino a sei persone e dura circa un’ora e mezza. Non è affatto semplice, anzi è accattivante e bisogna ragionare, ma diventa risolvibile per tutti grazie a un QR code da scansionare che dà accesso a suggerimenti e, volendo, anche alle soluzioni dei vari enigmi". Si prende il pieghevole, distribuito gratuitamente in alcuni punti della città (Infopoint, Pro Loco e Sugar Cafè), disegnato da Francesca Urbinati, e si inizia a leggere la storia: così apprendiamo che Federico da Montefeltro, di ritorno dal sacco di Volterra e da vari altri bottini, aveva con sé un tesoro che non è mai stato ritrovato in città. Ma nel retro del celebre ritratto degli Uffizi ci sarebbe una serie di indizi per trovarlo. I giocatori devono quindi farsi una passeggiata nei dintorni della Fortezza Albornoz, affrontare quattro prove e, con le relative soluzioni, risolvere l’enigma finale per scoprire che fine ha fatto il tesoro perduto. "Un gioco urbano in cui la città – aggiunge Spalluto, già autore di numerosi giochi – non è solo la cornice, ma un elemento importante con cui i giocatori interagiscono. Nel QR code ci sono anche degli approfondimenti su ogni fatto storico, monumento, opera o luogo che entra nel gioco, un modo per i turisti per imparare tanti aneddoti storici facendo al contempo attività all’aria aperta". Il gioco è stato promosso dalle associazioni organizzatrici della Giornata del Gioco, ovvero Club Iddu e Pro Loco Urbino, e sostenuto da Cuum (Club Unesco Urbino e Montefeltro) e Sugar cafè.

"Si tratta della seconda attività che anticipa la Giornata del Gioco – dicono Nicola Betti e Fabio Paolucci di Pro Loco e Club Iddu – che quest’anno durerà quattro giorni, dal 30 maggio al 2 giugno. La prima è una mostra sui 40 anni di ‘libro game’, aperta tutti i giorni in via Mazzini, alla quale proprio oggi alle ore 17 effettueremo una visita guidata gratuita".

Giovanni Volponi