Al via la 24ª edizione del “Palio dei trampoli“ Sirotti: "Il riconoscimento Unesco al gioco ci onora"

Questo fine settimane tutti sui trampoli. A Schieti di Urbino i trampolisti sono caldi per questa 24ª edizione: da venerdì 16 a domenica 18 va in scena una festa che ha un’origine antica. Le principali novità? Un importante riconoscimento Unesco e un nuovo rione in gara domenica pomeriggio.

"Vi aspettiamo da venerdì alle 18.30 a Schieti per l’apertura della tre giorni che vedrà tante collaborazioni, a partire da associazioni di altre località che ci porteranno i loro giochi tipici. Ad esempio da Serra Caprara (Cremona) con il gioco “Sburra la rota“ che consiste in una gara a base di balle di fieno. Poi c’è Salice Vivo, associazione del territorio, che sabato pomeriggio presenterà l’iniziativa “Mani che intrecciano“. Non mancheranno novità nella gara – spiega Silvio Filippini, presidente del centro socio culturale “don Italo Mancini“ di Schieti che organizza l’evento –. Infatti venerdì 16 giugno ci sarà la gara a staffetta sui trampoli che prevede la suddivisione del percorso in cinque porzioni dove i rioni posizioneranno i loro partecipanti. Poi i rioni si ampliano, uno in più con “la Torre“, ovvero la Torre Cotogna. Domenica la gara prevederà anche quella dei bambini, iniziando dai tre anni. Si entrerà nel vivo dalle 18 con la sfilata dei participanti e del gruppo storico di Fermignano".

Spettacoli anche grazie alla presenza del Ctu “Cesare Questa“, antichi mestieri e tipicità a tavola tutto nel centro storico. Il Palio dei Trampoli di Schieti è un vero tuffo nella tradizione. "Lo scorso fine settimana – prosegue Massimiliano Sirotti, vice presidente del centro socio culturale “don Italo Mancini“ – abbiamo fatto una trasferta a Verona perché c’è stato un incontro tra le comunità ludiche che, come noi, fanno parte di questo progetto che ha ottenuto un riconoscimento Unesco. Questo entusiasmo che ci ha travolti ci seguirà nella festa. Il 5 settembre saremo al Minsitero della Cultura per ricevere il riconoscimento. È una cosa fantastica per tutta Schieti, l’organizzazione e per la nostra città, Urbino. Anche quest’anno le iniziative sono tante e un grazie ai nostri volontari e a chi collabora sempre con entusiasmo".

Il programma completo delle giornate dedicate ai trampoli si trova sul sito internet all’indirizzo www.paliodeitrampoli.it e sui social.

fra. pier.