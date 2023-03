Al via la grande marcia contro il biodigestore

Domani é il giorno di ‘#Mobilitiamoci’, l’iniziativa per gridare un’altra volta ‘no al biodigestore di Barchi’, organizzata dal comitato cittadino ‘A difesa del territorio’ in collaborazione con i comuni di Terre Roveresche, Mondavio e Fratte Rosa e con l’impresa sociale Art.32.

Mercoledì prossimo (8 marzo) al Tar di Ancona inizierà il giudizio di merito sui ricorsi presentati dal Comune di Terre e dal comitato per ottenere l’annullamento dell’autorizzazione a costruire l’impianto rilasciata alla ditta Feronia srl dalla Provincia in sede di conferenza di servizi, e i cittadini e le tre amministrazioni coinvolte vogliono ribadire proprio a ridosso di questo fondamentale appuntamento le ragioni che secondo loro rendono improponibile il progetto. E lo faranno con un corteo che partirà alle 15 dal piazzale della struttura sportiva ‘Palasimone’ per raggiungere, a un chilometro e mezzo di distanza, l’area in cui dovrebbe sorgere il biodigestore, davanti all’ex discarica Ca’ Rafaneto, per poi tonare di fronte alla palestra, dove sono previsti alcuni interventi per riassumere l’iter autorizzativo e aprire una finestra su quanto potrà accadere al Tribunale amministrativo. Alla ‘camminata’ sono stati invitati i sindaci dei comuni dell’ex Comunità Montana del Metauro (coinvolti nel post mortem della discarica di Barchi), il primo cittadino di Fano, gli assessori e consiglieri regionali del territorio e gli onorevoli Antonio Baldelli e Mirco Carloni. "Al momento – evidenzia Mauro Biagioli, membro del direttivo del comitato ‘A difesa del territorio’ – è certa la partecipazione, oltre che dei sindaci di Terre Roveresche, Mondavio e Fratte Rosa Sebastianelli, Zenobi e Avaltroni, dei consiglieri regionali Giacomo Rossi e Nicola Baiocchi". Proprio Rossi di Civici Marche, e Baiocchi di FdI furono i presentatori della mozione contro i biodigestori di Barchi e Talachio, approvata a fine febbraio 2022 dall’Assemblea legislativa delle Marche (con l’astensione del Pd), ma che non impedì alla Provincia, nel giugno successivo, di dare il via libera all’impianto metaurense.

Sulla partecipazione degli altri invitati, Biagioli aggiunge: "Ci hanno detto che non ci saranno l’onorevole Antonio Baldelli, l’assessore regionale Aguzzi e il presidente della Provincia Paolini, mentre non sappiamo se riusciranno ad esserci l’onorevole Carloni e l’assessore regionale Francesco Baldelli".

Sandro Franceschetti