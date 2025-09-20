Al via la lotta tra titani per salire di categoria

Oggi parte anche il campionato di Prima categoria e lo fa con cinque anticipi. Le provinciali sono tutte raggruppate nel girone A. La Prima Categoria nella scala gerarchica dei campionati italiani di calcio dei dilettanti, occupa il quarto livello e il settimo complessivo. La vincente di ogni girone salirà in Promozione, l’ultima classificata retrocede, per il resto ci saranno i soliti playoff e playout. Le più gettonate per viaggiare nei quartieri dell’alta classifica sono l’Avis Montecalvo, la Falco Acqualagna, l’Atletico Mondolfo e l’Audax Piobbico, ma come spesso capita ci può essere sempre la sorpresa.

Questo il programma odierno: Csi Delfino Fano- Atletico Mondolfo 1952 (ore 14,30).Della Rovere Calcio- Real Altofoglia (15,30). Marotta Mondolfo- Peglio (14,30). Muraglia- Audax Piobbico Calcio (14,30). Osteria Nuova- Olimpia Macerata Feltria (15,30). Le gare di domani: Avis Sassocorvaro- Avis Montecalvo (15,30). Falco Acqualagna- Mercatellese (15,30). Pantano calcio – Maior (15).

Al via anche il campionato di Seconda categoria, un torneo con squadre blasonate e quasi tutte rinnovate negli organici e costruite per fare bene. I derby sono una costante. Oggi il girone A anticipa sette gare su otto.

Il programma: Ca Gallo- Sammartinese Next Gen (ore 15,30), Cantiano Calcio- Pol Cagli Sport Associati (15), Carpegna – Vadese (15,30), Piandimeleto- Casinina (15,30), Santangiolese –Pole Calcio (15,30), Valfoglia Tavoleto- Durantina Santa Cecilia (15,30), Vis Canavaccio 2008- Isola di Fano. Domani (domenica): Viridissima Apecchio- Vigor San Sisto (15,30). Nel girone B si gioca oggi l’intera giornata: Atletico River Urbinelli- Tavernelle (ore 15,30), Fano Calcio- Pontesasso (15,30), Gradara Calcio- Arzilla (15,30), Ies S.Veneranda- Cuccurano (15,30), Piandirose- Real Mombaroccio (15,30), Us Fortuna Fano – Real Metauro 2018 (14,30), Villa Ceccolini Calcio- Senigallia Calcio (14,30), Vitri Fortes Adriatico- Tre Castelli Polisportiva (14,30).

