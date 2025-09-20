Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
Pesaro
Al via la lotta tra titani per salire di categoria
20 set 2025
AMEDEO PISCIOLINI
Cronaca
Al via la lotta tra titani per salire di categoria

Oggi parte anche il campionato di Prima categoria e lo fa con cinque anticipi. Le provinciali sono tutte raggruppate...

L’Avis Montecalvo pronto a partire. Giocherà a Sassocorvaro. Al via anche Prima e Seconda categoria

Per approfondire:

Oggi parte anche il campionato di Prima categoria e lo fa con cinque anticipi. Le provinciali sono tutte raggruppate nel girone A. La Prima Categoria nella scala gerarchica dei campionati italiani di calcio dei dilettanti, occupa il quarto livello e il settimo complessivo. La vincente di ogni girone salirà in Promozione, l’ultima classificata retrocede, per il resto ci saranno i soliti playoff e playout. Le più gettonate per viaggiare nei quartieri dell’alta classifica sono l’Avis Montecalvo, la Falco Acqualagna, l’Atletico Mondolfo e l’Audax Piobbico, ma come spesso capita ci può essere sempre la sorpresa.

Questo il programma odierno: Csi Delfino Fano- Atletico Mondolfo 1952 (ore 14,30).Della Rovere Calcio- Real Altofoglia (15,30). Marotta Mondolfo- Peglio (14,30). Muraglia- Audax Piobbico Calcio (14,30). Osteria Nuova- Olimpia Macerata Feltria (15,30). Le gare di domani: Avis Sassocorvaro- Avis Montecalvo (15,30). Falco Acqualagna- Mercatellese (15,30). Pantano calcio – Maior (15).

Al via anche il campionato di Seconda categoria, un torneo con squadre blasonate e quasi tutte rinnovate negli organici e costruite per fare bene. I derby sono una costante. Oggi il girone A anticipa sette gare su otto.

Il programma: Ca Gallo- Sammartinese Next Gen (ore 15,30), Cantiano Calcio- Pol Cagli Sport Associati (15), Carpegna – Vadese (15,30), Piandimeleto- Casinina (15,30), Santangiolese –Pole Calcio (15,30), Valfoglia Tavoleto- Durantina Santa Cecilia (15,30), Vis Canavaccio 2008- Isola di Fano. Domani (domenica): Viridissima Apecchio- Vigor San Sisto (15,30). Nel girone B si gioca oggi l’intera giornata: Atletico River Urbinelli- Tavernelle (ore 15,30), Fano Calcio- Pontesasso (15,30), Gradara Calcio- Arzilla (15,30), Ies S.Veneranda- Cuccurano (15,30), Piandirose- Real Mombaroccio (15,30), Us Fortuna Fano – Real Metauro 2018 (14,30), Villa Ceccolini Calcio- Senigallia Calcio (14,30), Vitri Fortes Adriatico- Tre Castelli Polisportiva (14,30).

am. pi.

