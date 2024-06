Al via la Rassegna pianistica estiva a cura del Conservatorio “Rossini“

Prende l’avvio domani e proseguirà fino al 30 luglio, la nuova edizione della Rassegna Pianistica Estiva del Conservatorio Rossini, ospitata nel cortile di Palazzo Montani Antaldi (ore 18.30, ingresso libero). Curata dai docenti Andrea Turini e Michele Sampaolesi, la rassegna rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani e talentuosi pianisti del Conservatorio di esibirsi di fronte al pubblico pesarese e ai turisti in visita nella Capitale italiana della cultura 2024.

Il calendario prevede due appuntamenti nel mese di giugno (sabato 22 e venerdì 28), per proseguire nelle settimane del mese successivo (venerdì 5, venerdì 12, sabato 20, venerdì 26 luglio) fino all’ultimo concerto di martedì 30 luglio. Gli studenti del Conservatorio si divideranno i programmi dei pomeriggi in musica in gran parte dedicati al grande repertorio della tradizione classica da J.S. Bach a Prokofiev, passando per M. Clementi, Beethoven, Chopin, Liszt e Rachmaninov, ma anche con proposte rare, come lo sconosciuto Crisantemi di Domenico Alaleona (5 luglio), Ludus tonalis di P. Hindemith (20 luglio), i Three Preludes for Piano di G. Gershwin (26 luglio). Il concerto inaugurale di domani vedrà protagonisti Nicholas San Martin, che nella prima parte eseguirà la Fantasia quasi Sonata "Après une lecture du Dante" di Liszt, e Giuseppe Ottaviani, che proporrà pezzi di diversi autori: la Toccata in do minore di J.S. Bach, la Sonata in re maggiore op. 10 n. 3 di Beethoven, lo Studio op. 25 n. 4 di Chopin, Nuages Gris e Bagatelle sans tonalité di Liszt. La Rassegna Pianistica Estiva è una iniziativa nata nel 2021, molto seguita e apprezzata dagli amanti della musica. Un ulteriore contributo del Conservatorio alla città, che offre momenti musicali di alta qualità artistica, oltre che un modo per valorizzare le eccellenze dei corsi accademici dell’Istituto e anche un’occasione fondamentale per la formazione dei giovani talenti che si esercitano al contatto con il pubblico e allo stesso tempo si fanno conoscere e apprezzare, esibendo le loro qualità tecniche e interpretative. Per ulteriori informazioni: www.conservatoriorossini.it

ma. ri. to.

Nella foto: Bach