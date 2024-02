Al via le celebrazioni di Paolo Volponi

Cento anni di Paolo Volponi. Lo scrittore – primo a vincere per due volte il Premio Strega – e politico nasceva il 6 febbraio del 1924 a Urbino e la città da oggi lo ricorderà per un anno con una serie di eventi. Due le iniziative che daranno il via ad un anno di ricordi, eventi e opere. Questa mattina alle 11 a Palazzo Passionei Paciotti si apre la mostra “Paolo Volponi. Un itinerario nella vita e nell’opera“, a cura di Caterina Volponi, Salvatore Ritrovato, Alessio Torino, Elena Baldoni, Marcella Peruzzi, Alberto Fraccacreta, Sara Serenelli e Ursula Vogt, che resterà aperta fino al 13 dicembre.

Nel pomeriggio invece, alle 15, si aprirà nell’Aula magna del Rettorato a Palazzo Bonaventura il convegno internazionale “Paolo Volponi. Le carte, l’opera, la polis2, che proseguirà il 7 e 8 febbraio nella Sala della Tartaruga di Palazzo Passionei. Saranno celebrazioni corali, ovvero realizzate da Università, Comune, Galleria Nazionale delle Marche, Accademia di Belle Arti, Isia, Fondazione Carlo e Marise Bo e ovviamente coordinate dal comitato e la famiglia. "La mostra allestita nella sede della Fondazione Bo, a Palazzo Passionei – spiega il professore Salvatore Ritrovato – è un itinerario mai tentato prima nella figura di Paolo Volponi, poeta, romanziere, dirigente, uomo politico, collezionista d’arte. I documenti esposti, molti dei quali inediti, fanno parte del Fondo Volponi donato dalla figlia Caterina. In 28 teche, attraverso manoscritti, dattiloscritti, foto, video, musicassette e testi proveremo a raccontare con rigore critico l’opera di Volponi mirando non solo agli addetti ai lavori, ma anche a un pubblico eterogeneo di studenti e di curiosi, con l’obiettivo di mettere in luce l’apertura progettuale e costruttiva dell’opera di Volponi verso un mondo che sappia rimettere l’essere umano al centro di un disegno più ampio, senza cadere ovviamente in nostalgie antropocentriche. Se per la curatela siamo profondamente grati alla figlia Caterina, che ci ha guidato e sostenuto, mi piace ricordare – prosegue Ritrovato – che il progetto grafico è stato realizzato dall’Isia di Urbino e che l’archivio letterario di Paolo Volponi a partire da oggi sarà consultabile online su Sanzio Digital Heritage".

Anche il convegno sarà un contributo interessante per avvisi are e ri-avivicnarsi alla figura di Volponi. "In questo caso – prosegue Salvatore Ritrovato – avremo il contributo di studiosi provenienti da diverse università italiane e straniere che porteranno l’interesse specificamente sull’opera letteraria di Volponi, ma con una particolare attenzione alle nuove acquisizioni del fondo manoscritto custodito nell’archivio urbinate della Fondazione Bo".

Al convegno interverranno Emanuele Zinato (Università di Padova), Marcella Peruzzi ed Elena Baldoni (Fondazione Bo), Nicoletta Trotta (Centro Manoscritti di Pavia) e Ritrovato che parlerà di Bo lettore di Volponi. Il 12 febbraio alle 12 l’Istituto comprensivo Volponi di Urbino inaugurerà nel cortile della scuola una scultura dedicata allo scrittore. Invece sembrerebbe previsto per fine marzo il completamento dell’acquisizione dell’ex Fornace Volponi da parte del Comune di Urbino.

fra. pier.