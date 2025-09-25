"Al via le verifiche per il by-pass d’Urbania"

"Le Marche sono un crocevia strategico, siamo pronti a sostenerne la crescita": lo ha detto il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti Tullio Ferrante, martedì pomeriggio in un incontro a Urbania. "L’intero Governo, è fortemente impegnato a promuoverne lo sviluppo infrastrutturale, a cominciare dall’itinerario marchigiano della E78 Grosseto–Fano, uno dei più importanti collegamenti trasversali tra i corridoi tirrenico e adriatico, dove sono già in progettazione ed esecuzione interventi che consentiranno l’adeguamento a due corsie di diversi tratti dello stesso asse. Mentre procedono i lavori di completamento e attrezzaggio impiantistico della canna esistente della Galleria Guinza, con interventi per 150 milioni di euro interamente finanziati e previsti essere ultimati entro l’autunno 2026, stiamo lavorando per portare avanti il secondo stralcio di completamento della stessa galleria, la cui progettazione è stata inserita nel decreto infrastrutture, a conferma – ha aggiunto Ferrante – della volontà del Governo di dare concretezza allo sviluppo di quest’opera strategica per la regione. Tra gli importanti risultati recentemente raggiunti, è doveroso richiamare l’approvazione del progetto definitivo del lotto 4, nel comune di Mercatello sul Metauro, che consentirà l’avvio dei lavori entro l’estate 2027".

Per il lotto 7 che interessa il bypass di Urbania, invece, Ferrante ha annunciato che ad ottobre prenderanno il via le verifiche ambientali, il primo step dei lavori. Ma c’è dell’altro: "Seguiamo con attenzione anche lo sviluppo delle ipotesi di collegamento stradale Pesaro–Urbino, oggetto di una convenzione tra Anas e Regione Marche. Stiamo monitorando anche l’iter per la realizzazione di un nuovo svincolo della zona industriale di Calcinelli: un’opera da 8,3 milioni di euro completamente finanziata, fondamentale per sostenere lo sviluppo economico e produttivo del territorio".

Soddisfatta Fernanda Sacchi, candidata di Forza Italia: "Sono contenta di aver organizzato insieme ad Elia Rossi questo incontro con il sottosegretario Ferrante. Circa due anni fa l’avevo incontrato per avere rassicurazioni sul passante di Mercatello sul Metauro e sulla seconda canna. Mi aveva subito ricevuta e rassicurata. Infatti la progettazione della seconda canna è fondamentale per il territorio e per Mercatello così come è un bene che si parta con la progettazione di Urbania".

Andrea Angelini