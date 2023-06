Al via oggi a Villa Borromeo il Cantiere Sociale della Musica 2023

Prende il via oggi a Villa Borromeo il Cantiere Sociale della Musica 2023, prima tappa di un progetto triennale sostenuto dalla Fondazione Wanda Di Ferdinando. Verrà realizzato con cadenza annuale attraverso un campus estivo internazionale di ragazzi dai 10 ai 18 anni provenienti dai programmi educativi ispirati al Sistema di Orchestre e Cori Giovanili Abreu del Venezuela. Quest’anno il progetto vedrà coinvolti in totale 120 ragazzi provenienti da tutta Italia, dalla Grecia, da Cipro e dal Perù. Si chiuderà il 1° luglio alle 18 con il Canto grande per la legalità, concerto in piazza del Popolo nell’ambito del Caterraduno.