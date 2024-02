Al via pulizia dell’area Bertarelli

Ieri mattina alle Cesane ha mosso i primi passi un progetto di recupero, rilancio e rinascita di alcune aree della foresta demaniale. Gli operai del Comune e un certo numero di volontari di alcune associazioni naturalistiche hanno provveduto a una prima pulizia dell’area chiamata Piana Bertinelli, che non versa esattamente in un bello stato. Sono stati rimossi alberi caduti, rovi, tavolini malandati e giochi ormai pericolosi. Verranno installati tavoli, panchine e nuovi giochi. Il progetto di recupero è seguito dagli assessori Federica Romiti e Laura Giombini e vedrà l’apporto di alcuni esperti come Andrea Pellegrini.

a.b.