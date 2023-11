Al via ’Sapori e Aromi’. La prima è un succcesso, sugli allori le bontà locali

Taglio del nastro in pompa magna, ieri mattina, alla 35° edizione di Sapori e aromi d’autunno – Il Salotto del gusto, che proseguirà anche domenica prossima, sempre nell’area del Codma di Fano. L’evento si è aperto con l’esibizione della banda cittadina e l’intervento del coro "Una scuola tra le Note", dell’istituto "F. Tombari "di Bellocchi. Novità assoluta di questa edizione, la partecipazione attiva dell’Azienda Sanitaria Territoriale, impegnata nella divulgazione dei valori nutrizionali e alimentari. "Abbiamo particolarmente e cuore la corretta alimentazione dei bambini – hanno spiegato Lorenzo Tartaglia, primario di Pediatria dell’ospedale di Fano ed Elsa Ravaglia, responsabile del Dipartimento di Prevenzione e Nutrizione – e allo scopo abbiamo allestito un info – point, per la divulgazione delle sane abitudini di alimentazione e stili di vita, ma anche per coinvolgere i più giovani, attraverso attività ludiche e laboratori". Protagonisti assoluti dell’evento, con i loro colori e profumi autunnali, i prodotti tipici del territorio. Dal tartufo di Acqualagna ai salumi nostrani, passando per l’olio di Cartoceto, fino ai tanti prodotti tipici che rappresentano l’eccellenza agroalimentare della provincia. Una mostra mercato che ha dimostrato anche quest’anno una viva e numerosa partecipazione. All’inaugurazione è seguito un momento ormai diventato tradizionale: il premio Marche Nostre, un riconoscimento conferito ogni anno ad aziende, operatori ed esperti, distintisi nel campo della produzione e valorizzazione agro-alimentare marchigiana o a personalità che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. In particolare hanno ricevuto il premio: Alberto Melagrana, chef titolare del Ristorante Antico Furlo; Daniele Sanchioni, funzionario Confederazione Agricoltori; Amerigo Varotti, direttore generale Confcommercio Marche Nord; Gianfranco Mazzanti, Fondazione agraria Cante di Montevecchio, Anna Rita Ioni, direttore responsabile di Radio Fano; Comune di Fano, Assessorato ai Servizi educativi. Erano presenti, oltre agli assessori, anche l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, il presidente del Consiglio comunale, Carla Cecchetelli, il Consigliere della Regione Marche, Luca Serfilippi, il presidente della Bcc di Fano Rondina.

Marco D’Errico