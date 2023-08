Al via “Terre Sonore“ di Fano Jazz Network Si inizia stasera a Fermignano con “Pericopes+1“

Prende il via oggi Terre Sonore, rassegna di Fano Jazz Network, inizia il suo percorso autonomo che la porterà in 19 Comuni della provincia. Il primo appuntamento è per stasera a Fermignano (piazza Martiri d’Ungheria), con i Pericopes + 1, mentre sabato 5 sarà la volta di Montefabbri, col sassofonista Dimitri Grechi Espinoza e del suo progetto Mali Blues, e domenica 6, nella piazza del Castello di Macerata Feltria (in caso di maltempo Teatro Angelo Battelli), del duo formato dal pianista Michele Di Toro e dal bandoneonista Daniele Di Bonaventura. Inizio concerti ore 21,30. Pericopes – ovvero Emi Vernizzi al sax, Claudio Vignali al pianoforte e al Fender Rhodes e Ruben Bellavia alla batteria – è un gruppo che propone musica originale il cui stile è descritto come “crossover“ tra scrittura e improvvisazione, sonorità post-rock, prog ed elettronica. UP è l’ultimo capitolo dell’evoluzione artistica di Pericopes: ricorda di espandere le prospettive e creare nuova energia positiva, di alzare lo sguardo in una società di persone volte sempre più in basso sui propri schermi.

La band evoca queste ispirazioni, connettendo storie, ritmi, elettronica, melodie capaci di trasportare il pubblico in un equilibrio tra passato, presente e futuro. Dimitri Grechi Espinoza è uno dei più interessanti sassofonisti e pensatori di musica sulle scene del jazz non solo italiano. Il duo di Daniele Bonaventura e Michele Di Toro è nato alcuni anni fa a Santiago del Cile: una strana coincidenza che ha fatto scattare la scintilla di unire il suono magico del bandoneon del musicista marchigiano con il tocco elegante del pianista abruzzese.

c. s.