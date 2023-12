Al voto, il Pd ritrova l’unità: "Il candidato è Fanesi"

Il candidato sindaco del Pd Fano è l’attuale vicesindaco Cristian Fanesi. Questa la decisione emersa nell’assemblea dell’Unione comunale di ieri pomeriggio. Il nome di Fanesi, frutto di una ritrovata unità del partito cittadino, sarà presentato all’incontro di domani tra le forze del centrosinistra che stanno governando la città. La candidatura di Fanesi si aggiunge a quella di Etienn Lucarelli per l’area civica e di Samuele Mascarin per In Comune: tre candidati, tre uomini. A rompere il triunvirato potrebbe essere + Europa, attualmente rappresentato in giunta da Cora Fattori.

Ad annunciare la candidatura a sindaco di Fanesi, è stato il segretario Renato Claudio Minardi: "Il Pd non chiude al campo largo, siamo pronti a lavorare per costruire una coalizione allargata (il riferimento è ai Progressisti per Fano 2050 di cui fanno parte M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, La Fano dei Quartieri). Se ci sono altri nomi è ora che vengano fuori, non possiamo più giocare a rimpiattino e non possiamo più permetterci perdite di tempo". Il centrosinistra che ha messo sul tavolo i suoi aspiranti sindaci (Fanesi, Lucarelli e Mascarin, tutti assessori della giunta Seri) chiede che anche i Progressisti per Fano 2050 scoprano le loro carte e facciano i nomi dei possibili candidati sindaci (finora è circolato solo quello del consigliere di M5S Francesco Panaroni). "In mancanza di un nome che unisce – conclude il segretario Minardi – le primarie sono la strada migliore. La candidatura di Cristian Fanesi, frutto di una ritrovata unità, è una risorsa per il Pd e per la coalizione".

an. mar.