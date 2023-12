Al voto, si fa avanti Fattori. Ma le primarie sono al bivio

di Anna Marchetti

In giunta da poco più di un anno, l’assessore alla Cultura Cora Fattori, ha deciso di accettare la sfida delle primarie in rappresentanza di Più Europa: è lei il quarto candidato sindaco del centrosinistra, finalmente una donna, che dovrà confrontarsi con il vicesindaco Cristian Fanesi (Pd) e i colleghi Etienn Lucarelli per l’area civica e Samuele Mascarin di In Comune. "Non deve essere un elemento determinante il fatto che io sia donna – commenta Fattori – voglio essere riconosciuta e sostenuta per le mie idee. Del resto il pensiero non è né uomo né donna".

Qual è la sua proposta di città?

"Immagino una città in cui tutti si sentano protagonisti. Vorrei che a Fano crescesse l’innovazione tecnologica, con un’alleanza ancora più forte con il mondo universitario e il sistema produttivo per aumentare la capacità attrattiva della città. Occorre sviluppare quell’economia di intelligenze che va di pari passo con lo sviluppo culturale e sociale. I prossimi anni saranno difficili, io sono tra coloro che vogliono partecipare alle scelte e avere voce in capitolo. Immagino una città in cui tutti si sentano protagonisti e siano coinvolti nel tratteggiare il suo sviluppo".

Lei si confronta con candidati ben strutturati e con maggiore esperienza amministrativa: non la preoccupa?

"Sono una persona fuori dagli schemi, che non subisce diktat né risponde a gruppi di voto, in quest’anno e mezzo sono comunque riuscita a fare squadra e a ottenere dei risultati. La mia sarà una candidatura libera e credo che in politica la libertà sia fondamentale. Voglio percorrere una strada nuova, abbattere gli schemi facendo sentire una voce diversa nel contesto politico. Penso di rappresentare coloro che vogliono fare le cose con entusiasmo, studio e impegno. Penso soprattutto ai giovani, spesso costretti a trovare altrove il proprio futuro. Limitarsi a parlare con i giovani non significa dialogare con loro, è necessario utilizzare lo stesso linguaggio e raccontare loro la verità".

Fattori si pone come "candidato in discontinuità pronta a dialogare con tutti", compresi I Progressisti per Fano 2050, "persone che conosco e stimo: dipenderà da loro a chi dare fiducia". Ieri sera, intanto, nuova riunione del centrosinistra per decidere su primarie e fissarne la data, a cui seguirà l’incontro dei Progressisti per Fano 2050 (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Verdi, Psi, La Fano dei Quartieri) invitati, sia da Seri sia da Minardi, a presentare i loro candidati sindaci, qualora abbiano personalità capaci di unire tutta la coalizione.