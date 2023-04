Alba de Céspedes, il fascino di una scrittrice Oggi alle 17 conferenza nella sala Pierangeli

Oggi pomeriggio – alle ore17, nella Sala Pierangeli della sede della Provincia in viale Gramsci 4, è in programma il terzo incontro del ciclo di conferenze dal titolo "Universo Donna Reprise - La parola delle donne", a cura di Donatella De Negri. Protagonista dell’appuntamento di questa sera è la scrittrice Alba de Céspedes, personalità eclettica e fra le maggiori autrici del ’900 italiano. Padre cubano e madre italiana, il suo nome per esteso fu Alba Carla Lauritai de Céspedes y Bertini. L’ingresso è libero. E’ una iniziativa dell’Associazione Amici della Oliveriana, con la Provincia – Pari opportunità, e con il patrocinio dell’Ente Olivieri.