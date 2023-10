Alba Rosa, volontari in aiuto delle vittime. Antonino Barrasso al fianco di chi subisce

"In Alba Rosa c’è tanto di Anastasiia, ma c’è anche tanto di Benedetta Vitali e Asia Nasoni alla quale sono legato da affetti familiari". Così l’ex luogotenente dell’Arma dei carabinieri Antonino Barrasso, già comandante della stazione di Marotta e di Fano, presentando l’altro pomeriggio l’associazione di volontariato Alba Rosa, di cui è presidente e socio fondatore assieme ad altri 11 esperti di reati cosiddetti "Codice Rosso": un’associazione che vuole aiutare e accompagnare le vittime nella denuncia dei reati di violenza familiare. E’ stato un lungo racconto emozionante, quello fatto da Barrasso, ricco di riferimenti personali e di spunti di riflessione nati dalla sua lunga esperienza nella Benemerita. "Qualche anno fa, nell’approssimarsi la data del mio congedo dall’Arma - ha raccontato -, immaginavo di impegnarmi in qualcosa per porre a disposizione della comunità le esperienze maturate nel servizio".

Fu così che propose ad un gruppo di amici di partecipare ad un’associazione di volontariato che si occupasse della violenza di genere e di difficoltà connesse ai minori. "In quel periodo - prosegue -, sempre con maggior intensità, nascevano iniziative legislative per contrastare le violenze domestiche. L’esperienza sul campo rafforzò la necessità di procedere in questa materia con la massima attenzione, calma e vicinanza, avvalendosi per quanto possibile di personale femminile. Tutto questo lavoro evidenziò delle criticità. Nella maggior parte dei casi veniva infatti rifiutata dalle vittime la tutela offerta dai centri antiviolenza, perché magari quella donna aveva un lavoro in zona, figli iscritti nei plessi di Fano oppure genitori anziani dai quali era impossibile allontanarsi". Questo iter prese maggior vigore a seguito dell’omicidio di Anastasiia. "Avevo conosciuto Anastasiia e la sua famiglia - ha rivelato Barrasso - grazie al tenente colonnello Bruno Domenico Affinito, il quale con la sua famiglia avevano ospitato questi profughi. Frequentai la famiglia di Anastasiia per un breve lasso di tempo seguendoli nel regolarizzare la posizione sul territorio nazionale e trovare un lavoro per sostenersi. Il 13 novembre si verificò quello che molte volte mi aveva lasciato insonne: un femminicidio a Fano! Anastasiia era stata uccisa. Anastasiia non doveva andare da sola a prendere le sue cose, avrebbe dovuto ascoltare i consigli in questo senso, ma lei era una donna caratterialmente forte e sicura di sé, doti che l’hanno portata nelle fauci del suo carnefice". Su questo ha testimoniato in tribunale lo stesso Barrasso. "Con il comandante Affinito abbiamo parlato di questa terribile vicenda - prosegue - constando che manca di fatto un’organizzazione che potesse affiancare queste persone. Per questo c’è tanto di Anastasiia in Alba Rosa. Ma c’è anche un altro tema che ci sta particolarmente a cuore: quello legato ai minori, al cosiddetto disagio giovanile. Nella lunga esperienza lavorativa spesso è capitato di occuparci di fenomeni connessi a questo mondo ’inquieto’. Nei giorni seguenti alla strage di Corinaldo furono sentiti circa 200 ragazzi fanesi. Molti di loro erano andati a Corinaldo con dei pullman organizzati da coetanei facendo intendere erroneamente alle famiglie che c’era l’avallo delle istituzioni scolastiche. Questa è stata una delle esperienze più intense che ho vissuto per ’entrare’ nel mondo minorile della nostra città. Per questo anche Benedetta e Asia fanno parte di Alba Rosa".

Tiziana Petrelli