Albergatori, è scoppiata la bufera. Il presidente ha dato le dimissioni

Aaa... cercasi nuovo presidente dell’associazione albergatori della città. Perché Paolo Costantini, titolare dell’hotel Astoria, ha rassegnato alla fine di maggio le dimissioni dall’incarico con tanto di lettera depositata. Ufficialmente perché va ad assumere la carica di presidente provinciale di Federalberghi, andando a prendere il posto del fanese Luciano Cecchini che è salito di grado: vicepresidente regionale. In realtà le due cariche non sono incompatibili.

Secondo altre fonti queste dimissioni arrivano perché nel corso degli ultimi mesi Costantini sarebbe stato al centro di una serie di critiche soprattutto per quello che riguarda il rapporto con l’amministrazione "in quanto Pesaro capitale della Cultura sta diventando una grande occasione persa", dice una albergatrice.

L’assemblea del direttivo è stata messa in calendario per il prossimo lunedì, ma ancora non si è fatto avanti nessuno che è disposto ad assumersi l’onore e l’onere di mandare avanti questa associazione che conta una cinquantina di associati. Il vicepresidente dell’Apa, e cioè Loredana Ceccarelli dell’hotel Delle Nazioni, pare non si sia resa disponibile a traghettare l’Apa fino all’assemblea del 29 giugno dove tutti gli associati dovranno indicare un nome per la presidenza.

Fabrizio Oliva che fa parte del direttivo risponde: "Di nuovo presidente io? Non è in agenda". Che poi aggiunge: "Ci sono opinioni diverse all’interno, ma se è vero da una parte che Ricci, il sindaco uscente, le manifestazioni che ha promosso le ha fatte solo per la sua immagine, è altresì vero che la città è stata completamente dimenticata anche dalla Regione che ha la titolarietà per quello che riguarda il turismo".

Una vicenda, questa riguardante l’associazione albergatori, abbastanza delicata perché c’è una certa reticenza a parlare. "Ha rassegnato le dimissioni – dice Amerigo Varotti di Confcommercio – per problemi interni. Chi ha messo l’Apa in queste situazione dovrà porsi il problema. Per quello che mi riguarda ritengo Paolo Costantini una brava persona ed anche un ottimo professionista e spero tanto che venga rieletto. Non si trova il successore? Perché evidentemente nessuno vuole che qualche altro si faccia avanti. Comunque come accade in tutte le famiglie ci sono discussioni e quindi anche polemiche e critiche. Ma altro non voglio aggiungere..." conclude il direttore di Confcommercio.

Tra i nomi in campo anche quello di Roberto Signorini dell’Imperial Sport il quale dice: "L’infomazione è sbagliata. Io no. Perché delle dimissioni? Perché è stato criticato da qualche albergatore". Sulla successione Signorini aggiunge: "C’è tempo fino al 16 giugno, speriamo che qualcuno si faccia avanti".

m.g.