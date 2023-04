Albergatori in lotta Costantini: "Lasciati soli La Regione promette ma i fondi non ci sono"

Il pubblico, Comune compreso, mette il sale sulla coda agli albergatori soprattutto in vista di Pesaro capitale della cultura 2024. Uno sprone al sistema di accoglienza cittadino per avere hotel funzionali in vista dell’arrivo di tanti turisti. Ma l’associazione degli albergatori della città rimanda indietro gli inviti del Comune e poi tira in ballo la Regione "perché al Bit di Milano il presidente della regione Francesco Acquaroli aveva parlato di un fondo per la riqualificazione delle strutture, ma non si è visto nulla", dice Paolo Costantini.

Poi il titolare dell’hotel Astoria entra nello specifico: "Sono tanti gli albergatori che in città hanno investito per riqualificare la proprie strutture: parliamo di una decina di hotel su cinquanta su cui sono stati effettuati importanti interventi di ristrutturazione, riqualificazione o efficientamento energetico. Non parliamo di semplici interventi di manutenzione – continua Costantini –. Credo che sia un dato significativo che, tra l’altro, proprio in questi giorni è sotto gli occhi di tutti con tanti cantieri nella parte turistica della città. Questo per dire, anche alla luce dei numerosi solleciti provenienti dall’amministrazione comunale al comparto in vista di Pesaro 2024, che gli albergatori stanno facendo la propria parte perché credono nella città e nella sua offerta turistica".

Dopodiché Costantini rovescia i problemi perché "è importante però che anche le istituzioni facciano la loro parte sostenendo gli investimenti per migliorare la qualità del comparto turistico e più in generale marchigiano". E qui scatta la... lavata di testa nei confronti della Regione "affinché metta a disposizione del sistema alberghiero risorse per riqualificare gli alberghi". E il riferimento è ad un bando del 2017 "poi rifinanziato nel 2020 per incentivare la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle strutture oltre oltre al potenziamento dell’accessibilità e dei servizi". In totale furono 300 i progetti presentati, una ottantina solo nel pesarese, ma ne vennero finanziati 150 per cui Costantini invita a ripartire da quel punto, "dai progetti in graduatoria e dai nuovi stanziamenti per chi vuole investire nei propri alberghi".

Va ricordato che quel bando regionale prevedeva un intervento da parte della regione pari al 20 per cento dell’investimento preventivato. E sugli aiuti per la riqualificazione degli hotel Costantini ricorda anhche "che nei giorni scorsi la Lombardia ha annunciato un bando di 30 milioni proprio per incentivare gli investimenti per la riqualificazione delle strutture ricettive. Il nostro sistema deve rimanere competitivo – conclude Costantini – anche grazie ad una efficace sinergia tra imprenditori e amministrazioni comunali e regionali".

Per finire arrivano due parole anche sui lavori al passo della Contessa, tra l’Umbria e il Pesarese "perché la chiusura rappresenta un danno per il sistema turistico provinciale".