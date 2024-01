Alberghi pieni, il turismo chiude col botto. Attirano la pala del Perugino e cene low cost

Alberghi pieni in questo fine 2023 a Fano. Non solo, anche i bed and breakfast e agriturismo hanno registrato il tutto esaurito fino ad oggi, 2 gennaio del 2024. E’ stato, insomma, un week end lungo quello del turismo sulla riviera fanese, iniziato sabato scorso 27 dicembre con l’arrivo di 1.300 persone che sono venute in occasione del torneo di volley organizzato dalla Virtus Fano. Poi gli arrivi dei turisti per salutare l’arrivo del nuovo anno nella città della Fortuna.

"Dopo il successo ottenuto con gli appuntamenti sportivi – dice Luciano Cecchini presidente della Cooperativa Alberghi Consorziati di Fano – per San Silvestro tutti gli alberghi hanno registrato il pienone. Addirittura hotel come il Sassonia hanno riaperto i battenti proprio per questa occasione. Gli arrivi di turisti non hanno interessato solo le strutture alberghiere fanesi, ma anche i numerosi B&b presenti in città e tutte le strutture ricettive che si trovano nell’immediato entroterra, come l’hotel Flaminio, il Castello di Montegiove, i country house e gli agriturismi".

L’interesse culturale ha esercitato un forte richiamo in chi ha poi scelto di trascorrere l’ultimo dell’anno a Fano. Una di questi motivi culturali è rappresentato dal ritorno e dall’esposizione della Pala di Durante, meglio conosciuta come la Pala dipinta da Pietro Perugino che è rientrata dopo il suo restauro e che attualmente è in mostra nella sala Morganti del Museo civico malatestiano fino al 7 aprile prossimo.

"Il quadro del Perugino – conferma il presidente degli albergatori Luciano Cecchini – ha suscitato molto interesse, così come la possibilità di poter visitare i tanti borghi che abbiano sulle nostre colline. Mondavio, Cartoceto, Mombaroccio, Montemaggiore al Metauro, per fare degli esempi, costituiscono una forte attrattiva anche nel periodo invernale e il ’Natale più’ ideato per la nostra provincia deve riuscire a mettere in risalto ancora di più i le bellezze dei nostri borghi che costituiscono un patrimonio storico culturale di indubbio valore turistico".

Peccato, però, che il mercatino natalizio del Pincio sia stato smontato ancor prima di Capodanno, privando i visitatori arrivati per San Silvestro di poter vedere uno degli angoli storici più affascinanti di Fano con la magica atmosfera natalizia. Un errore da rimedi+are per il prossimo anno.

In compenso altre particolarità tutte fanesi hanno funzionato alla grande, come la notte di San Silvestro trascorsa da una trentina di turisti di Bari che hanno festeggiato il 2024 al ristorante self service "Pesce Azzurro" in Sassonia: con appena 15 euro hanno fatto il cenone di capodanno a base di pesce, panettoncino compreso, in un locale "sold out" già dalle ore 20. Quanto di più stravagante rispetto alla tradizione!