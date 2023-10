"Alberi a rischio, urgono potature"

Con l’abbassamento delle temperature è prevedibile che arrivi in fretta anche il maltempo con venti forti e piogge. E a farne le spese potrebbero essere alberi e rami. Lo teme e lo scrive un lettore residente in viale della Vittoria, che prospetta già conseguenze pericolose: "Vorrei segnalare che gli alberi di viale Cesare Battisti e viale Trento (le due parallele del viale che si intersecano con viale della Repubblica), non sono mai stati potati negli ultimi venti anni e sono cresciuti a dismisura. Il vento violento dei giorni scorsi ha fatto flettere pericolosamente le cime, esageratamente alte, con rischio per persone, automobili, e case limitrofe. Vi chiedo pertanto un provvedimento urgente onde evitare conseguenze pericolose per i cittadini".

Una lettera che sembra più una prospettiva nefasta, non inverosimile, ma che trova rassicurazioni a riguardo nelle parole del presidente di Aspes Luca Pieri: "Ci fa piacere ricevere segnalazioni che hanno come obiettivo il bene pubblico e dei cittadini pesaresi ma ci teniamo a sottolineare che vengono svolte annualmente manutenzioni sugli alberi di tutta la città, ma soprattutto in quei due viali alberati (viale Battisti e viale Trento) che sono da sempre attenzionati e a cui, già dalla metà del mese prossimo, attueremo interventi programmati di potature fino a marzo e, qualora servano, anche abbattimenti e ripiantumazioni".

Stando ai dati riportati dal presidente Pieri, vengono potate ogni anno in tutta la città dalle 3500 alle 4mila piante, ed il grosso del lavoro pare proprio essere concentrato nella zona mare con interesse particolare ai lunghi viali alberati. Tutte le piante vengono poi suddivise per settori d’interesse e schedate nell’anagrafe delle piante cittadine che censisce attualmente oltre 24mila alberi; un modo per avere sotto controllo tutte quelle piante che presentano delle problematiche e che, qualora non possano essere risolte, porteranno all’abbattimento.

"Quindi, è assolutamente inesatto dire – continua Pieri – che sono venti anni che non potiamo gli alberi di quella zona quando, puntualmente, ogni anno, provvediamo a farlo. Poi, è bene anche sottolineare – conclude – che la fortuna fa la sua parte. Il cambiamento climatico purtroppo sta creando danni ma la nostra parte continueremo a farla anche nelle prossime settimane con lavori già fissati".

