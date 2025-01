Alberi abbattuti tra le proteste dei residenti al centro sociale Sereni

Pesaro, 18 gennaio 2025 – Due alberi abbattuti al centro sociale Sereni di via Tombesi. Il risveglio dei residenti è stato scandito dal rumore delle seghe elettriche che hanno sezionato due albeti di oltre 50 anni ai lati della ex scuola elementare.

Il presidente di Aspes Luca Pieri spiega il perché: "Le piante erano entrambe pericolose e andavano abbattute. Una terza verrà potata".

I residenti chiedono che "se cosi è, entrambe vengano sostituite. Il ruolo delle piante è essenziale per l'ambiente, specie in un luogo un tempo interamente a verde ora pieno di cemento, con una parte di giardino diventato parcheggio. Un altra bocciodromo, un'altra lastricata con mattonelle. Un luogo che appartiene alla memoria di generazioni di pesaresi che in quel prato, in quella scuola e sotto quegli alberi ha passato l'infanzia e l'adolescenza e che dovrebbe tornare completamente a verde, come era in origine.

Cerchiamo di essere tolleranti con il parcheggio selvaggio con cui facciamo i conti da anni, con le auto parcheggiate in curva o a ridosso delle case dove abitano anziani, i barba anche a divieti di sosta, ma il verde va salvaguardato e andrebbe ripristinato. Quel luogo appartiene alla memoria collettiva ed è di tutti, questo non va dimenticato".