Alberi da abbattere in viale Zara

È previsto per oggi l’intervento di rimozione di due alberi ritenuti “pericolosi” nel parco giochi di viale Zara, nel lungomare di Pesaro. L’intervento di rimozione sarà realizzato da Aspes, come spiega il presidente Luca Pieri: "Le azioni di monitoraggio e di manutenzione del verde pubblico sono costanti, anche per valutare lo stato di salute delle piante in città. In questo caso l’analisi di stabilità effettuata sui due alberi ha evidenziato che le condizioni vegetative risultano pessime in un caso e scarse nell’altro, ma soprattutto le condizioni statiche degli alberi sono risultate precarie". Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora Mila Della Dora hanno chiesto subito ad Aspes di poter piantare nuovi alberi: in accordo con l’agronomo questa operazione verrà effettuata a ottobre. Per la giornata di sabato l’area dei giardini sarà chiusa dalle 8 a fine lavori per consentire la rimozione delle piante in sicurezza.