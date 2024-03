"Alberi nel nuovo parcheggio sulla Statale Adriatica". La mozione passa, ma niente pannelli fotovoltaici

Accolta a ‘metà’, nella seduta consiliare di lunedì sera, la mozione presentata dal gruppo di minoranza che prevedeva alberi e pensiline con pannelli fotovoltaici per creare ombra e produrre energia nel nuovo parcheggio di Marotta lungo la Statale Adriatica. La maggioranza, prima del voto, ha infatti emendato l’atto di indirizzo lasciando la parte relativa agli alberi e togliendo quella sul fotovoltaico. "Un risultato parziale, ma importante – evidenzia il consigliere Mancini, che lunedì ha presentato la mozione in consiglio -. I temi ambientali ci stanno molto a cuore e con il nostro lavoro continueremo a stimolare questa amministrazione soprattutto per quanto riguarda la gestione e la realizzazione di infrastrutture verdi".

Sulla stessa lunghezza d’onda la consigliera Luisa Cecarini: "Un anno fa il consiglio non approvò un atto di indirizzo per la promozione di comunità energetiche rinnovabili, ma mi auguro che, anche grazie alle nostre sollecitazioni, oggi l’amministrazione sia più disponibile a valutare l’ipotesi. L’auspicio è che ci sia un cambio di passo verso la transizione energetica, con una visione più organica delle questioni ambientali".

s.fr.