Alberi pericolanti e frane: "Su strada San Bartolo c’è di mezzo un privato"

Sopralluoghi in strada San Bartolo e in strada di Montegranaro per il sindaco Andrea Biancani, che interviene sulla chiusura delle due vie. "Strada San Bartolo – ha detto, incontrando sul posto alcuni residenti – è stata chiusa a causa della caduta di un albero e di altri pericolanti", mentre strada Montegranaro è stata chiusa per un cedimento della scarpata.

"Il Comune non ignora i cittadini – afferma Biancani -. Con i nostri tecnici siamo costantemente al lavoro per rispondere in maniera puntale alle loro richieste e risolvere le criticità della città, in aumento anche a causa delle sempre più frequenti calamità naturali". Nel caso di strada San Bartolo, "la chiusura della via è causata dalla caduta di una pianta e dalla presenza di diversi alberi pericolanti che si trovano nella scarpata, di proprietà di un privato. Più volte è stato “intimato” di rimuoverle e di procedere con la sistemazione del terreno". In settimana l’amministrazione avrà un confronto con il privato per capirne le intenzioni. "Se entro pochi giorni – anticipa Biancani – le cose non saranno cambiate, procederò con un’ordinanza che lo obbliga a risolvere la situazione. Dovrà rimuovere le piante “malate”, presenti nella scarpata perché a rischio caduta e quindi pericolanti. Se il privato non rispetterà l’ordinanza ci penserà il Comune, anticipando l’intervento, per poi rivalersi con il privato delle spese sostenute. Solo a quel punto si potrà procedere con la riapertura della strada". Per garantire ai residenti di poter tornare a transitare in strada San Bartolo l’operazione va fatta in tempi brevi.

Situazione diversa per strada di Montegranaro: "I nostri tecnici sono in contatto con il proprietario della scarpata in frana – dice Biancani –. Il privato si è prontamente attivato per risolvere la situazione. Per la messa in sicurezza dell’area, purtroppo, ci vorrà qualche mese. Per questo chiediamo ai cittadini la massima collaborazione e pazienza. A causa della chiusura di strada Montegranaro, abbiamo deciso di istituire il doppio senso di marcia nelle vie Lincoln, Gandhi e King, in vigore dall’8 novembre. Abbiamo cercato di ridurre al minimo il disagio dei residenti, garantendo, là dove possibile la sosta in entrambi i lati. I segmenti dove la sosta è consentita sono evidenziati nella mappa allegata all’ordinanza di chiusura della strada. "Ora – conclude il primo cittadino – è necessario che anche i cittadini facciano la loro parte e che rispettino sia i limiti di velocità previsti – 30km/h – sia i divieti di sosta in corrispondenza delle curve, per garantire la sicurezza necessaria".