Alberi tagliati e argini desertificati, che strazio

Che pena quei moncherini di tronchi a terra, all’interno del Parco 25 Aprile. E quei fusti e chiome fatti a pezzi, divenuti legna da ardere o cippare. Sono almeno una ventina gli esemplari adulti sacrificati, fra i quali spiccano lecci e bagolari di cinquant’anni e notevole portamento. Specie inserite nell’elenco delle piante protette della Regione Marche. Da ieri poi è cominciata anche la rimozione della vegetazione arbustiva nei pressi della scarpata ferroviaria, e anche lì non si è andati per il sottile. E il resto non è dato conoscere, perché siamo solo all’inizio dei lavori del collegamento ciclopedonale tra le due sponde del Foglia nel cuore di Pesaro, tra via dell’Acquedotto, la stazione ferroviaria e la Tombaccia. Uno degli interventi compresi nel pacchetto del Bando delle periferie.

Il taglio degli alberi è stato disposto e auto-autorizzato dal Comune di Pesaro per realizzare il tratto di ciclabile all’interno del parco, che andrà ad innestarsi sul nuovo ponte ciclopedonale sul Foglia, la cui posa in opera avverrà in estate. Le associazioni ambientaliste hanno già preso posizione: "E’ l’ennesima strage insensata di alberi", hanno detto. In effetti, l’impressione è che si sia scelta la soluzione più lineare e drastica, senza valutare alternative che avrebbero certo consentito di risparmiare diversi alberi. C’è poi il tema dello scarso coordinamento tra gli uffici: i Lavori pubblici fanno una cosa, l’Ambiente non ne è a conoscenza. C’è quello dello scarso rispetto del regolamento del verde. C’è infine quello della mancata trasparenza, più volte evidenziato dalle associazioni: se andate a cercare il progetto del ponte ciclopedonale del Foglia nell’albo pretorio online del Comune di Pesaro, non troverete nulla. Ironia della sorte, queste opere vengono sbandierate alla voce ‘sostenibilità’. Delle ciclabili che consumano suolo e distruggono vegetazione si è scritto e molto si scriverà. Idem per i lavori di regimazione idraulica. A pochi metri dal cantiere del ponte ciclopedonale, fa bella mostra di sé l’argine del Foglia completamente denudato per mezzo chilometro: centinaia di alberi abbattuti nonostante in sede di ricognizione si fosse stabilito di preservarne una quota (in quel caso almeno il Consorzio di bonifica ha fatto pubblica ammenda). Ebbene, il cartello dei lavori recita: ‘Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi’. In nome di quell’adattamento, Pesaro è una città dove in questi ultimi anni sono stati abbattuti migliaia di alberi e arbusti: Foglia, Genica, Miralfiore, tanto per citare i casi più noti. Quando arriverà la torrida estate, avremo lembi di deserto in luogo dei paesaggi fluviali. E non è finita, perché altri cantieri stanno per partire: regimazioni idrauliche, strade, bretelle. Tutto già finanziato. Nessuno si permetta di fermare il progresso (sostenibile, beninteso).