Albero con foglie-gocce per ricordare le vittime della violenza di genere

In occasione dell’8 marzo Festa della donna l’amministrazione comunale di Belforte all’Isauro ha inaugurato un elaborato come "ricordo indelebile delle vittime della violenza di genere". Su un albero secco di ulivo colorato in rosso sono state aggiunte, utilizzando materiale di riciclo, 1.500 foglie-gocce di sangue, quante sono state le vittime dell’ultimo decennio. I contenitori di alluminio di lumini, forniti dal parroco, sono stati trasformati in altrettante foglie-gocce di sangue dai volontari dell’associazione “La Ginestra“. Il Comune l’ha posizionato davanti al municipio, come ricordo indelebile alla violenza sulle donne con l’auspicio che l’albero che genera foglie-gocce di sangue, cessi di crescere. L’auspicio come sottolineato dall’assessore Federica Battazzi è che possa educare al rispetto perché la violenza di genere non trovi terreno fertile nell’ignoranza. Alla inaugurazione erano presenti il sindaco Pier Paolo Pagliardini, Cristina Torcolacci per l’associazione la Ginestra, il sindaco di Piandimeleto Veronica Magnani e Romina Pierantoni sindaco di Borgo Pace.

am. pi.