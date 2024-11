L’albero di Natale è arrivato a Pesaro: ecco quando ci sarà l’accensione

Pesaro, 18 novembre 2024 – E’ già tempo di pensare al Natale. E coma da tradizione cittadina a Pesaro, si potrà ammirare il maestoso albero in piazza. A poco più di un mese dall’arrivo delle festività, dunque, l’albero di Natale è arrivato in città.

Si tratta di un abete greco (non tutelato), alto più di 9 metri che è stato salvato in extremis da un’abitazione fanese. Gli operatori, al momento, lo stanno posizionando e montando in piazza del Popolo ma si dovrà aspettare la cerimonia di accensione, in programma sabato 30 novembre alle 18, per vederlo illuminato.

"Ormai da anni portiamo avanti la tradizione dell’albero di Natale in piazza, scelto tra diverse proposte che prevedono sempre l’abbattimento. Un modo per rispettare l’ambiente e la sostenibilità – hanno sottolineato il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e il presidente di Aspes, Luca Pieri -. L’albero di quest’anno era diventato pericoloso per l’abitazione nel quale era ubicato, provocando diversi danni alle infrastrutture della casa. Adesso, invece, diventando il protagonista della piazza, avrà una nuova vita”.

Nei prossimi giorni verranno anche riposizionati alcuni rami e l’immancabile punta.

Contemporaneamente si è concluso il contest del presepe lanciato dal sindaco Biancani: "Ringrazio i cittadini che hanno partecipato. Sono arrivate tante richieste, oltre 30, molte anche da fuori città e vista la varietà dei progetti presentati abbiamo deciso di premiare più categorie. Il 26 novembre, in occasione della conferenza stampa di presentazione degli eventi del Natale, annunceremo i vincitori".

Ma sull’albero di Natale in piazza a Pesaro, era recentemente scoppiata una polemica innescata dal consigliere di maggioranza, il pentastellato Lorenzo Lugli, che aveva criticato l’opportunità di avere un “albero vero per arredare la piazza”. Il consigliere avrebbe optato per un albero finto per rispetto della natura.