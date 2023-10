Albero secolare rischia di cadere: evacuate sette persone

Orciano (Pesaro Urbino), 26 ottobre 2023 – Sette persone evacuate da casa e un tratto di Strada Provinciale chiusa al traffico. E’ la decisione assunta nel tardo pomeriggio di ieri a Orciano dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco sollecitato dal sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli.

Alla base dei provvedimenti un’evidente inclinazione del ‘castagno’, l’ippocastano con oltre 200 anni di vita che troneggia nell’omonimo parco pubblico al centro del paese. L’albero, che da tempo mostra segni di cedimento, tanto che a fine agosto un esperto gli ha anche praticato un trattamento di endoterapia, ieri presentava un aumento della sua inclinazione verso la strada sottostante, la Sp 5 Bis e, di conseguenza, sulla palazzina con quattro appartamenti proprio sul margine opposto della carreggiata.

Per questo, i vigili del fuoco di Fano, di concerto con il sindaco, hanno deciso di non correre rischi e di disporre la chiusura della strada, con deviazione del traffico su vie secondarie, facendo sgomberare anche i tre appartamenti abitati dei quattro che compongono l’edificio: due da famiglie di tre persone ciascuna e il terzo in cui vive un uomo da solo. Per tutti il Comune ha immediatamente trovato una soluzione in strutture ricettive del posto per la notte. Questa mattina le condizioni dell’ippocastano saranno valutate da un esperto botanico, dopodiché sarà possibile decidere se riaprire la strada e far rientrare le persone in casa, oppure prorogare le misure precauzionali in attesa di adeguati interventi sull’albero.