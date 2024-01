Alberto Bellagamba succede in Consiglio a Girolamo Martino

Sarà Alberto Bellagamba (in foto), 48enne, a prendere il posto nel consiglio comunale di Mondavio del compianto Girolamo Martino, il leader del gruppo di minoranza ‘Mondavio città nuova’, spentosi il 7 gennaio scorso a soli 62 anni. La seduta del civico consesso per l’attribuzione mediante surroga del seggio di consigliere comunale resosi vacante è stata convocata dal sindaco Mirco Zenobi per giovedì prossimo alle 21,15. Bellagamba, 48 anni, subentra in qualità di primo dei non eletti della compagine che era guidata da Martino, che all’appuntamento con le urne del 2021 ottenne complessivamente il 28,6% dei consensi, contro il 71,4 della lista ‘Per un futuro comune’ capeggiata dall’attuale primo cittadino. "Per il sottoscritto – evidenzia Bellagamba – sarà impossibile ricoprire il ruolo di consigliere con la stessa capacità e le tantissime idee che hanno sempre caratterizzato il lavoro del dottor Girolamo Martino, ma posso assicurare i nostri elettori e tutti i cittadini di Mondavio che da qui alla fine della consiliatura mi dedicherò con grande impegno a questa esperienza". Insieme a Bellagamba, ‘Mondavio città nuova’ è rappresentata in consiglio da Gianmaria Mattioli (che ottenne 129 preferenze e che probabilmente sarà il nuovo capogruppo), Edoardo Carboni (71) e Arianna Bottin (33). Nella seduta di giovedì, dopo la nomina del nuovo consigliere, si procederà con alcune comunicazioni del sindaco, con una modifica del regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e, infine, con una variazione al bilancio di previsione 2024/2026.

s.fr.