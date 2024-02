Alberto Bianco, concerto speciale alla ’Rebel House’

Terzo appuntamento, stasera, a ‘Rebel House’, la casa culturale di Pergola, allestita nel meraviglioso palazzo Mattei Baldini, che produce concerti, mostre e festival. Dalle 21,15 sarà la volta di Bianco (foto), che presenterà il suo nuovo album ‘Certo che sto bene’. "Abbiamo invaso i nostri canali social – sottolineano i direttori creativi Mattia e Serena - con la sua faccia sorridente e sognante, pubblicato i suoi brani attuali e quelli d’esordio, condiviso le emozioni di essere stati scelti tra i tanti e più importanti luoghi in cui sta promuovendo il suo nuovo album in Italia e all’estero". "Finalmente – aggiungono -, incontreremo il musicista che ci ha doppiato in una gara di velocità, quando ha annunciato sui suoi canali social - con un piacevolissimo spoiler a nostra insaputa - la sua partecipazione a ‘Rebel House’, anticipando così la mostra comunicazione, senza toglierci però il gusto di saperlo incluso tra gli artisti che comporranno la stagione invernale di concerti intimi in salotto". Alberto Bianco, nato a Torino negli anni Ottanta, ha registrato sei dischi in studio e prodotto i primi due di Levante. Suona il basso con Niccolò Fabi e, come autore, ha partecipato alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con il brano interpretato da Giorgia ‘Parole dette male’. Attualmente é in tour nelle principali città dello Stivale col suo nuovo album ‘Certo che sto bene’, che presenterà anche a ‘Rebel House’ insieme alla proiezione del docufilm che ne racconta la sua composizione.

s.fr.