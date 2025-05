Alberto, l’ultima bracciata. L’addio al nuotatore tutto mare, cuore e follia

Il funerale di Alberto Spinaci è cominciato sotto una tempesta. E lui, che il suo bagno in mare lo faceva in qualsiasi condizione e stagione, l’avrebbe apprezzato. Ieri pomeriggio, a una settimana di distanza dalla sua tragica morte, che l’ha colto in mare mentre nuotava a soli 58 anni, gli è stato dato l’ultimo saluto. Molti dei partecipanti che gremivano la chiesa si sono chiesti perché in Duomo e non al Porto, il quartiere dov’era cresciuto. La spiegazione è arrivata dal parroco della Cattedrale, don Stefano Brizi: "Da un po’ di tempo Alberto veniva qui a messa tutti i giorni, forse stava cercando delle risposte per la sua vita. Era sempre così semplice e spontaneo, aveva una parola e un saluto per tutti quelli che incontrava: le persone umili sono così, capaci di abbattere le barriere senza nemmeno accorgersene".

Una cerimonia sobria, la sua foto sopra la bara coperta di fiori bianchi dove spiccava la corona di mamma Bianca, che non ha retto al dolore e ha preferito rinunciare ad essere presente. Alla fine della messa è stata la sorella Silvia a salutarlo con parole toccanti: "Da quando papà se n’era andato, non ti piaceva più affrontare senza di lui le difficoltà che la vita ogni giorno ti presentava: dicevi che l’unica cosa che ti faceva stare bene era la tua quotidiana nuotata in mare, senza distinzione di stagione. E hai scelto di andartene in una tiepida giornata di primavera proprio nell’ambiente che amavi di più, in quel mare in cui ti piaceva immergere i tuoi pensieri, in cui ti sentivi dolcemente cullato; in quel mare che ti ha unito a papà, che vi ha accolto sempre insieme nelle lunghe nuotate, in quel mare in cui trovavi l’unico conforto di una vita che ti stava stretta. Ora vola in alto più su che si può, raggiungi papà e salutalo da parte mia, io proteggerò quaggiù la mamma che ti avvolge in un amorevole abbraccio: accogli il nostro amore e serbalo con te per sempre nell’infinito".

Le parole della sorella, salutate da un lungo applauso, avevano già emozionato tutti, ma la commozione è aumentata quando il suo amico di una vita, Lamberto Bettini, ha tracciato un profilo che lo fotografa perfettamente: "La nostra amicizia durava da 50 anni: dai giochi al campo del prete alle prime ragazze. Ma lo sport era la sua ragione di vita, quante partite a pallacanestro e quanto era stato orgoglioso di quella vittoria nella gara del tiro da tre punti proprio al torneo del Porto, fra la sua gente. Poi la bicicletta e il nuoto, come il padre: mai in piscina, rigorosamente in mare, fra sale e cielo, estate ed inverno. Il suo modello sportivo era proprio Peppe, così lo chiamava Alberto. E con suo padre, o da solo, ha portato a termine un’infinità di imprese sportive. E’ stato un atleta eccezionale, naif, lontano anni luce dalle tabelle di allenamento, dagli integratori, dalla tecnologia; era solo cuore e follia. Quelle imprese erano il suo modo per dire al mondo chi era. Ma al di là del personaggio c’era il bisogno di vedersi riconosciuto, o conosciuto, come uomo, che vedessimo Alberto oltre ‘Spina’ come lo chiamavamo tutti". E allora ciao Alberto, il tuo amico ha detto la verità: eri un puro, un pezzo unico nel nostro mondo così uniformato.