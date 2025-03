Alceo, 50 anni a tutto gusto: "Il premio? Mi fa piacere. Forse l’avrei meritato già qualche anno fa"

Ieri mattina in Comune il ristoratore Alceo Rapa è stato premiato dal sindaco Andrea Biancani. Biancani gli ha consegnato un attestato "Il plauso della città" per gli oltre 50 anni di attività di un ambasciatore illustre dell’enogastronomia del territorio, della convivialità e dell’imprenditoria declinata alla buona tavola. Alceo si è presentato in Comune accompagnato dalla moglie Grazia e dal figlio minore Diego per ricevere l’attestato.

"Devo ammettere – dice Alceo al termine della cerimonia – che questo sindaco è simpatico, è un entusiasta ed è concreto. Mi piace".

Ma è vero che ti è scesa un lacrimuccia durante la premiazione?

"No, non è vero anche perché non ho più l’età per queste cose. E’ il bello dell’età avanzata, il gradino in più... Anzi".

Anzi cosa?

"A dirla tutta questo premio arriva anche un po’ in ritardo perché forse me lo sarei meritato qualche anno fa".

Hai invitato il sindaco a cena?

"No, non sono portato a fare queste cose non è nel mio mio carattere e in verità non le ho mai fatte".

Un nuovo ristorante, sulla Siligata: come va?

"Direi che sta andando bene e poi in questo momento funzionano tutti quelli che danno da mangiare bene. Perché alla fine con i clienti devi essere chiaro nelle scelte e non puoi raccontare chiacchiere".

Il segreto qual è?

"Che non puoi avere duecento tavoli e poi magari non riempi. Meglio averne cento però tutti occupati".

La Vuelle come va?

"Dai che ci stiamo riprendendo".

Ti seguono gli antichi estimatori della tua cucina?

"Certamente. Ho lavorato tanto per Valter Scavolini e devo dire che con lui mi sono trovato sempre in sintonia. La si pensava alla stessa maniera. Viene ancora a trovarmi e con lui anche Giancarlo Selci. Con loro mi trovo benissimo perché hanno sempre una parola in più che una in meno".

Consegnando l’attestato a nome della città ad Alceo Rapa, ristoratore nato ad Urbino 77 anni fa, il sindaco Biancani ha detto: "Sono davvero lieto di poter consegnare questo riconoscimento ad Alceo, tra i professionisti della ristorazione pesarese saliti nel firmamento degli chef italiani. Un traguardo che è riuscito a raggiungere perché non è mai sceso a compromessi con la qualità della sua materia prima che ogni volta esalta con piatti ispirati dal sapore dell’Adriatico e con l’accoglienza che solo una “grande” persona piena di umanità sa regalare". Alceo ha anche avuto una stella Michelin, dal 2000 al 2010. "L’impegno e la professionalità da lui profusi in più di 50 anni di ristorazione, hanno permesso a Pesaro di diventare punto di riferimento del settore, in Italia e nel mondo", ha concluso Biancani.