Alceo naviga nel mare del gusto. Gianni Agnelli è il suo timoniere

Ci sono personaggi che fanno parte dello storico di questa città, che in qualche modo ne sono uno dei simboli perché hanno segnato un’epoca e ancora oggi scrivono pagine nuove di pesaresità. Uno di questi è Alceo Rapa che ha avviato assieme alla sua famiglia, alla moglie Grazia e al figlio Diego, una nuova impresa del gusto. La sua cucina è traslocata infatti là dove da sempre c’era il ristorante "Da Bruno", in Strada della Romagna 66, e lo ha fatto in punta di piedi, con l’eleganza e la delicatezza che sempre contraddistinguono il personaggio, che spiega: "Abbiamo scelto di lasciare l’insegna da Bruno perchè la storia merita rispetto". Dentro ci sono lui la sua famiglia che hanno apparecchiato i tavoli con splendide tovaglie bianche e questo è già un bel gesto, perché anche l’occhio si nutre, esattamente come gli altri quattro sensi. Pare dunque di essere in casa, con la saletta dal tavolo conviviale rotondo, di fianco alla cucina, l’altra sala più grande e in fondo una più riservata dove campeggia in una foto sorridente il nuovo simbolo del locale: l’avvocato Agnelli al timone della sua barca. "Lui – spiega Diego Rapa, figlio di Alceo che ha la direzione artistica del ristorante – è uno dei simboli dell’italianità, del senso del bello e del buono che vogliamo comunicare in questo ristorante, dove promuoviamo il pescato del giorno abbinato ai vini del territorio e non solo, e dove ognuno deve sentirsi come a casa". Non solo per l’atmosfera accogliente e le apparecchiature curate, ma anche per i cibi. Dalla cucina viaggiano piatti di mare. Qualche esempio, enunciato dallo stesso Diego: "Tagliata di tonno fresco alle erbette su scarole e salsa di datterini e capperi , quindi gnocchetti al sugo di vongole cozze e zafferano, e ancora gli spaghettoni vongole pendolini e bottarga e la nostra storica catalana di crostacei". Il ristorante (0721 287230) è aperto a pranzo e cena tutti i giorni (tranne il lunedì, consigliata la prenotazione), domenica solo a pranzo, con attenzione particolare alle famiglie a cui è dedicato un menù da 40 euro bevande escluse, gratis per i bambini sotto ai tre anni.

d.e.