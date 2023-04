Alcol in sella, ciclista a processo. Il giudice: non è punibile

Due birre davanti alla partita della Juve al bar dell’Arzilla e poi via a casa, in sella alla sua bicicletta, a Carignano. E mentre affronta la salita all’altezza delle terme, una pattuglia dei carabinieri lo ferma e gli fa l’etilometro. Il tasso alcolemico è oltre la soglia di legge, a 2,17. Scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ciclista finisce a processo. Ma ieri il giudice ha ritenuto l’imputato, un 50enne fanese, non punibile, giudicando il fatto di "particolare tenuità" (articolo 131 bis). Il suo difensore, l’avvocato Andrea Monsagrati, ha messo in fila tutti gli elementi che hanno ridimensionato il quadro dell’accusa. Tutto succede una sera d’ottobre di due anni fa. Sono le 20.15 circa quando il 50enne esce dal locale e in sella alla sua Mountain bike si inerpica lungo la strada che dall’Arzilla porta a casa sua, a Carignano.

È buio, la campagna è deserta, e in quel momento l’unica luce che rischiara l’asfalto è quella della bici dell’imputato che, come ha raccontato, con una mano tiene il manubrio e con l’altra il lume che sballonzola lungo il tragitto pieno di buche. A un certo punto, arrivano i fari di un’auto. È quella dei carabinieri. Gli dicono di fermarsi e decidono di sottoporlo all’etilometro. Le due birre in corpo non gli fanno superare indenne la prova. I militari fanno il verbale che lo farà finire a giudizio. Poi però, ha sottolineato il difensore, lo lasciano andare a casa in bicicletta, senza intimargli di proseguire a piedi o di prendere un taxi. Alle 20.45, il 50enne è arrivato a destinazione a Carignano. E anche il fascicolo arriva sul tavolo del giudice. L’imputato rischiava un’ammenda da 1500 euro a 6mila o l’arresto da 6 mesi a un anno, più la sospensione della patente da 2 a 4 anni. Ma ieri il giudice ha stabilito che la condotta del 50enne è stata così lieve da non meritare una pena.

e. ros.