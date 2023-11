Alcune città romane non sono arrivate a vedere il Medioevo

In età romana il territorio dell’attuale provincia di Pesaro e Urbino vedeva attive città di antica fondazione. Alcuni centri demici hanno superato la caduta dell’impero romano d’Occidente: Pesaro, Fano, Urbino. Altri, meno fortunati, si sono via via spopolati. È il caso di Pitinum Pisaurense, municipium della media alta valle del Foglia (comune di Macerata Feltria) e oggetto di indagini archeologiche da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologi delle Marche (e dell’Università di Urbino) a partire dagli anni ’70 del secolo scorso.

L’insediamento romano sorse tra III e II secolo a. C. presso un sito frequentato nell’età del ferro, divenendo poi municipium iscritto alla tribù Oufentina (la medesima di Pesaro) nel I secolo a. C.

Il centro urbano entra in crisi nel IV secolo d. C., epoca a cui sono databili i primi abbandoni di aree urbane quali quella delle terme e di una zona residenziale. La situazione risulta poi aggravatasi nel corso del V secolo per presentare soluzione di continuità insediativa dal VI fino al IX secolo d. C., quando sulla sommità del sito venne edificata la pieve medievale dedicata a San Cassiano, ancora esistente.

Restando nella vallata del fiume Foglia dinamica insediativa simile appare presso la decaduta città di Sestinum (Sestino, provincia di Arezzo). L’insediamento romano fu edificato su un pianoro strategicamente rilevante, collocato nell’Appennino alla confluenza del torrente Seminico nel fiume Foglia. Il municipium, iscritto alla tribù Clustumina, risale, probabilmente, al I secolo a. C. e fu attivo soprattutto durante la prima età imperiale. L’insediamento risulta poi entrare in crisi nella tarda età imperiale, cessando la sua esistenza tra V e VI secolo d. C. Sul sito si impostò poi una pieve dall’età carolingia.

Daniele Sacco