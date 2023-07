Aldo Luzietti, cent’anni di “fanesitudine“ autentica

Una grande festa di compleanno per il fanese Aldo Luzietti, grande come il numero degli anni compiuti. A festeggiare un secolo di storia del fanese Luzietti, infatti, ieri mattina a casa sua insieme a tutti i parenti c’erano anche il nuovo vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola Andrea Andreozzi e il sindaco di Fano Massimo Seri. "Prima di fermarsi a contare gli anni, è bello sapere quello che uno ci ha messo dentro – ha detto il sindaco Seri consegnandogli una pergamena in ricordo del bel traguardo tagliato –. Aldo Luzietti ha spento 100 candeline e ho voluto essere presente alla sua festa. Mi ha fatto davvero piacere che ci fosse anche Monsignor Andrea Andreozzi. E’ stato un momento felice per la nostra grande famiglia". E poi ha aggiunto: "Queste occasioni sono anche una dimostrazione di vicinanza e unione, valori che contraddistinguono la nostra comunità. Negli occhi di Aldo ho potuto vedere questa felicità e la voglia di stare insieme".

ti. pe.