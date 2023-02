Ale sotto sfratto, appello disperato del padre

Alessandro e la sua famiglia sono sotto sfratto. La proprietà che deve entrare in possesso dell’immobile acquisito all’asta giudiziaria lo scorso giugno, oggi, alle ore 10 pretenderà il dovuto, senza escludere l’intervento delle forze dell’ordine qualora fosse necessario. Alessandro è noto ai lettori del Carlino: è proprio Alessandro Moneti, (foto) l’agricoltore di 26 anni, il quale nonostante sia costretto in carrozzella sogna di poter coltivare i campi, guidando un trattore attrezzato con meccanismi compensativi in grado di renderlo autonomo.

La voglia di riscatto, per Alessandro, parte proprio dal lavoro. "La tegola dello sfratto andato in esecuzione proprio non ci voleva – dice amareggiato –. Io e la mia famiglia ce la stiamo mettendo tutta per riemergere da tutto quello che ci è successo. A noi dispiace, ma siamo oggettivamente in difficoltà a dare, oggi, quello che ci viene chiesto dall’avvocato che esegue l’ordine del tribunale". La Coldiretti Pesaro Urbino si mobilita: "Facciamo appello alle Istituzioni per il nostro collega Alessandro – osserva il presidente Calevi –, affinché si riesca a ovviare una situazione di estrema difficoltà. Chiediamo alla politica di attivarsi con un alloggio di emergenza almeno finché la famiglia Moneti non troverà un appartamento adatto alla disabilità di Alessandro". Al legale che con una raccomandata ha informato dell’esecuzione per il trasferimento dell’immobile ha risposto il padre di Alessandro, Giuseppe Moneti. "Gentile avvocato, come più volte ribadito durante i nostri colloqui telefonici, noi siamo perfettamente consapevoli del fatto che dobbiamo liberare l’immobile nel quale ci troviamo nel più breve tempo possibile. Purtroppo però, a causa dello stato di salute di Alessandro, e dei costi che dobbiamo sostenere per le sue cure e il suo percorso riabilitativo, ci ritroviamo a dover gestire una difficilissima situazione economicofinanziaria che non ci permette di affrontare le spese per il trasloco e l’adattamento della nuova abitazione che, come ben sa, a causa della grave disabilità di Alessandro, ha bisogno di molteplici requisiti minimi per accessibilità e vivibilità della stessa. Abbiamo iniziato la ricerca per un appartamento dove spostarci e abbiamo fatto domanda per la casa popolare. Mia moglie Rosanna, è ricoverata per un delicato intervento chirurgico all’ospedale di Fano. Un intervento che necessita di una convalescenza di almeno 2 mesi. Le chiedo di permettere a me e alla mia famiglia di poter sopravvivere a questo momento così difficile".

Solidea Vitali Rosati