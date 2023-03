Alessandrini, attesa per le rivelazioni L’avvocato ingaggia una mediatrice

Si potrebbe sapere oggi se Michael Alessandrini ha parlato o meno con il “prosecutor“ di Timosoara, omologo del nostro pubblico ministero, e se ha anche rivelato il movente dell’omicidio dell’amico Pierpaolo Panzieri. Il difensore del 30enne pesarese, accusato di aver ucciso l’amico nella sua casa in via Gavelli 19, l’avvocato Salvatore Asole, ha infatti assoldato una mediatrice culturale romena che questa mattina si metterà in contatto con le autorità di Timisoara e anche con l’eventuale difensore d’ufficio che è stato assegnato ad Alessandrini per l’interrogatorio. "Così sapremo se il mio assistito - spiega Asole - ha reso interrogatorio e cosa ha raccontato al magistrato. Comunque è una procedura davvero penalizzante questa che non prevede il coinvolgimento del difensore. Questo potrebbe creare non pochi problemi. Molti atti, una volta che saranno trasmessi in Italia, potrebbero essere inutilizzabili. Staremo a vedere. Al momento, brancoliamo nel buio. Possiamo solo ipotizzare che quello di ieri sia stato un interrogatorio finalizzato all’estradizione".

Ma per Alessandrini si profila un altro faccia a faccia, la prossima settimana, davanti a un giudice di Timosoara.

e. ros.