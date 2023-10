"Alessandrini non può stare in cella". La richiesta del legale, il gip dice no

Intendeva farlo trasferire dal carcere di Villa Fastiggi ad una struttura per detenuti con problemi psichici. Ma la risposta del gip è stata no. Per un motivo: non c’è la prova che Michael Alessandrini sia incompatibile con la detenzione in carcere.

E’ quanto deciso dal giudice delle indagini preliminari Antonella Marrone su istanza dell’avvocato Salvatore Asole che tutela l’omicida di Pierpaolo Panzieri, ucciso nel febbraio scorso da Michael Alessandrini con 13 coltellate. Scrive il gip nel suo provvedimento: "Letta l’istanza del 3 ottobre 2023 con cui la difesa di Alessandrini Michael rappresentava l’incompatibilità delle attuali condizioni di restrizione in carcere con le esigenze di salute mentale dell‘indagato; visti i provvedimenti emessi da questo Ufficio, tra cui l’ultimo del 12 ottobre 2023, con cui si disponeva che la Casa Circondariale di Pesaro Villa Fastiggi, provvedesse a chiarire se sussistevano le criticità rappresentate dalla difesa, se effettivamente l’indagato si trovasse in cella con cinque detenuti e quali fossero le sue attuali condizioni di salute riscontrate nell’ambito della struttura; rilevato che, nonostante plurimi e formali solleciti di cui è prova in atti, la Direzione della Casa Circondariale non ha mai dato riscontro ai provvedimenti emessi; rilevato, d’altro canto, che l’istanza formulata dal difensore non risultava munita di alcun riscontro medico-scientifico, anche di parte (la difesa ha nominato un proprio consulente per la fase dell’incidente probatorio); si rigetta l’istanza della difesa, in assenza di elementi medici di supporto dell’istanza stessa circa la asserita incompatibilità delle condizioni di detenzione dell’Alessandrini e la sua attuale condizione psico-fisica". Ma poi c’è un colpo di scena che raramente avviene: il gip Marrone ha deciso di "inviare gli atti alla procura della Repubblica per il mancato riscontro sino ad oggi da parte della Casa Circondariale di Pesaro — Villa Fastiggi in ordine a quanto richiesto con provvedimento del 12 ottobre 2023 e successivi solleciti (in merito alle condizioni di detenzione di Alessandrini ndr).

In altre parole, la mancata risposta da parte della direzione del carcere al gip Marrone, malgrado l’insistenza della richiesta, ha un rilievo penale a carico della direzione della casa circondariale e per questo potrebbe risponderne davanti al tribunale.