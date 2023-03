Alessandro: addio alla casa "No rinvii, lo sgombero va fatto"

Non ci stanno a passare per quelli senza cuore e spiegano che "non c’è alcun motivo per rinviare lo sgombero: la famiglia Moneti non finirebbe in mezzo alla strada". A parlare è l’avvocato Adriano Buffoni, legale che assiste la legittima proprietaria della ex casa dei Moneti che la donna ha acquistato all’asta. "Alessandro e i suoi genitori non sono senza un tetto sulla testa – continua Buffoni – hanno una palazzina a Villa Ceccolini con due appartamenti da 150 metri quadrati l’uno. Il padre di Alessandro è proprietario pro quota di quei due immobili che ha in comproprietà con altri fratelli. Nessuno di questi risulta abitare lì. In uno degli appartamenti vive il nonno di Alessandro. L’altro invece è libero. E i Moneti potrebbero trasferirsi in quella abitazione. Al momento risulta che in quella palazzina è stata collocata anche la sede dell’azienda agricola di Alessadro. Tutti sono a conoscenza e da tempo di questa disponibilità di alloggio per l’intera famiglia. Nessuno di loro finisce per strada. Per questo lunedì lo sgombero si deve fare. Non c’è alcuna ragione per rimandarlo. Poi sarà l’autorità a decidere cosa fare. Ma se si rinvierà si lederanno i diritti della mia assistita".

Lunedì, oltre al delegato alla forza pubblica, ci saranno, a quanto pare, anche agenti della Questura presenti per vegliare che le operazioni si svolgano in sicurezza e senza tensioni. Il caso di Alessandro, agricoltore in carrozzella, e dei suoi genitori ha sollevato grande clamore e vicinanza da parte di tanti concittadini. Si è creata una grande catena di solidarietà e sostegno. Tanto che lo stesso Comune, tramite l’assessore ai servizi sociali Luca Pandolfi, si è speso promettendo un "sostegno economico per l’affitto e garanzie per la locazione".

"Ma è dal 7 luglio scorso che i Moneti hanno ricevuto il decreto di sgombero – continua l’avvocato Buffoni – hanno avuto anche molto tempo per prepararsi al trasloco nella loro palazzina di Villa Ceccolini. Non capiamo quindi dove sia l’emergenza in questa vicenda. Ma soprattutto non vogliamo passare da quelli insensibili. Non è una questione di sensibilità o meno. Ci sono atti e documenti che provano l’esistenza di questa alternativa. Lunedì ci auguriamo che tutto proceda senza intoppi. Noi abbiamo insistito con le autorità per la consegna dell’iommobile. Le soluzioni ci sono, senza rinviare lo sgombero, che soddisferebbero la famiglia Moneti e anche la mia assistita che ha il diritto di entrare in quella che da giugno scorso è casa sua".

e. ros.