Alessandro Cerioni è pronto col suo nuovo album di 10 canzoni

Il musicista e vocalist di Marotta Alessandro Cerioni (46enne), noto anche come voce della band ‘The Perticars’, è in procinto di presentare il suo nuovo album, con 10 canzoni inedite, tutte scritte e interpretate da lui. "Si tratta di un concept album da solista, ispirato dalle avventure-disavventure di John Smith l’Italiano, protagonista di fantasia del romanzo ‘Vincisgrassi e rock & roll’ dell’autore senigalliese Lorenzo Livieri. I 10 brani di Cerioni si intrecciano, infatti, con il libro, che parla di un personaggio sempre al limite, che incarna in pieno gli antidivi sopravvissuti alle sregolatezze degli anni ’80 e ’90 e un’etichetta scomoda con cui convivere". La presentazione ufficiale dell’album e del libro ad esso legato si terrà domenica alle 18 al Palazzetto Baviera di Senigallia. L’ingresso all’evento è gratuito. s.fr.