Alessandro Chetta e l’(auto)censura

Domani alle 17,30 nella saletta al primo piano del Figaro Bar di viale della Repubblica, a Pesaro, Alessandro Chetta, giornalista e videomaker, redattore del Corriere della Sera, affronta il tema della Cancel Culture. Nei suoi due saggi (Non sia mai detto – Discorso sull’autocensura, Aras edizioni, 2022 e Cancel Cinema – I film italiani nel mirino della censura, Aras edizioni, 2021), Chetta affronta il fenomeno della censura e dell’autocensura. In un momento in cui si discute di rinnovamento, è possibile che si torni al passato. Come ci insegna la storia, riforma è seguita da controriforma, progresso e momenti di arresto si alternano verso un futuro di mutazione. Il neoliberismo abolisce la vecchia censura ma fa i conti con l’autocensura del politically correct: si tace pur avendo un pensiero diverso da esprimere.

Si discuterà delle varie forme nelle quali questo fenomeno potrebbe propagarsi e come potrebbe influenzare il futuro, a partire dalla reinterpretazione di opere cinematografiche della cultura cinematografica italiana. A conversare con l’autore, Silvia Milani e Antonino Di Gregorio.