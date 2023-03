Alessandro e lo sfratto slittato Scontro in vista dello sgombero

Botta e risposta tra la famiglia Moneti e l’avvocato Adriano Buffoni, legale della signora che ha comprato la loro casa all’asta giudiziaria a giugno scorso. Lunedì Alessandro Moneti, l’agricoltore in carrozzella, e i suoi genitori, saranno sgomberati dall’abitazione. Nel frattempo, la città e il Comune si sono mossi per dare loro sostegno e solidarietà. Chiesto anche il rinvio dello sgombero. Richiesta contro la quale si è alzata la voce dell’avvocato Buffoni: "I Moneti non sono in mezzo a una strada, hanno una palazzina a Villa Ceccolini con due appartamenti dove poter andare, non sono in una situazione di emergenza". E la replica di Moneti non si è fatta attendere: "Mio padre – spiega il figlio Alessandro - possedeva un quarto di un appartamento in comune con i suoi fratelli che è già stato pignorato e messo all’asta, lo ha ricomprato mio zio e c’è già una famiglia dentro in affitto. Non solo. Il tribunale sta già pignorando il quarto dell’affitto". Dichiarazioni contro cui ribatte subito Buffoni: "Da quello che risulta dal bando – spiega il legale -, quel quarto è ancora all’asta e va a maggio e sempre dal bando risulta che in un appartamento, quello al piano terra, ci vive il nonno di Alessandro, da solo. A noi risulta inoltre che l’appartamento che viene dichiarato affittato è stato liberato. I Moneti potrebbero anche andare a stare con il nonno. Vorremmo che lunedì, lo sgombero fosse eseguito senza ulteriori ritardi".

e. ros.